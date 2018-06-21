AKŞENER: TARIMI MEZARA GÖMDÜNÜZ

Meral Akşener;

"Şimdi Niğde'de patates üreticisinin patatesi tarlada çürüyor, bizim Tarım Bakanı şaka gibi, patates ve soğan ithalatı yapacakmış. Günahtır be günahtır. Tarımı mezara gömdünüz"

İSTANBUL DHA

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Fatih'teki mitingde konuştu.

Akşener buradaki konuşmasında, "Net şekilde ilan ediyorum, sandıkları korumak bizim görevimiz. En önemli hile sandıkta yapılır. Sandıkları koruyacağız. Her türlü üçkağıda karşı bizim müşahitlerimiz sonuna kadar orada olacaklar. Avukat arkadaşlarımız il ve ilçe

seçim kurullarında bulunacaklar. Gelelim YSK'daki üçkağıda, onu da bana bırakın, o da benim borcum size. Herhangi bir hilenin, hurdanın olduğunu öğrenelim oraya giderim jiletle beni yerden kazıyamazlar." dedi.

AK Parti hükümetlerinin 16 yılda gerçekleştirdiği icraatların tamamının kuruş hesabını iyi çalıştıklarını dile getiren Akşener, "16 yıllık

icraatlarını kuruş hesabına göre çalıştık. Öyle çalıştık ki kaçarları yok. Hiçbir soruma cevap veremiyorlar. Ancak dolaylı cevap veriyorlar." ifadesini kullandı.