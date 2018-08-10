Akşener: Ülkemiz ve milletimiz adına Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayız (2) 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Gelin, etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir süredir yaşadığı ve bu sabah itibariyle de tekrarlanan piyasa hareketlerinin, ülke için hayati riskler üretmeye başladığını söyleyen Akşener, "Dış etkilerin varlığını bilmekle birlikte, aylardır uyardığımız gibi, yanlış ekonomi yönetimi ve israfın bir sonucu olarak, ekonomide ve dövizde kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanmıştır" dedi.

'YABANCI YATIRIMCIYA GÜVEN VERECEK ADIMLAR ATIN'

"Sebepleri biliyoruz. Uzun zamandır da konuşuyor, hükümeti ve milletimizi uyarıyoruz" diyen Akşener, "Ancak gün, bu ekonomik tabloyu iç siyaset malzemesi yapma günü değildir. Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin adı Türkiye Cumhuriyeti. Dünü ve bugünü yarın konuşmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Gelin, etrafınızı saran ve sizi sürekli yanıltan o ekonomi kurmaylarından bir an önce kurtulun. Ekonomi yönetimini damat tahakkümünden kurtarın. İlk adım olarak, özellikle uluslararası sermaye ve piyasalarda güven tazeleyecek bu adımı atın. Ülkemizden hızla ve apar topar kaçmaya başlayan yabancı yatırımcıya güven verecek adımlar atın. Unutmayın ki sermaye kendini güvende hissettiği limana yanaşır. Bu güveni tesis etmek de, demokrasi, hukuk ve mülkiyet hakkı ile ilgili günün şartlarına ve evrensel değerlere uygun adımlarla mümkündür. Bunca zamandır yapılan tüm uyarıları kulak arkası ettiniz ve iş bu noktaya geldi" dedi.