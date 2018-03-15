Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla" dedi.

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Barlas Doğu, Hasan Korkmazcan ve avukat İlke Çakar'dan oluşan Temiz Seçim Platformu üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapıldı.

Akşener, Temiz Seçim Platformu üyelerinin yaptıkları çalışmaları bütün siyasi partilere takdim etmek üzere ziyarette bulunduklarını belirterek, kendileri ile işbirliklerini kurumsal olarak sürdüreceklerini söyledi. Yaşar Okuyan ise Temiz Seçim Platformu'nun 300'ü aşan kişi tarafından oluşturulduğunu ifade ederek, "Çok ciddi araştırmalar yaptık. Her seçimden sonra tartışılan konuların ortadan kaldırılması yönünde tespitlerimizi sunduk. 21 bin sayfa doküman var elimizde" dedi.

'GÜNDEM YARATMA ÇABASI'

Akşener bir gazetecinin, 'Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamasını takip etmiş olabilirsiniz. İstiklal Marşı bestesinin değişmesini gerektiğini düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Kafasını değiştirse iyi olacak. İki yeni gündem yaratma çalışması. Biz AK Parti Genel Başkanın gündem belirleme çabalarının dışında kalmaya özen gösteriyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar işte böyle gündem çarpıtma noktasına gidiyor. Çünkü ben size soruyum. Siz din anlamında inançlarınızı güncellediniz mi? Dolayısıyla orada bir problem yaşıyor. Şimdi İstiklal Marşı'nın bestesini açtı. Anadolu'da bir söz var, 'laf söyledi bal kabağı' denir" diye cevap verdi.