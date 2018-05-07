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Akşener'den saldırı açıklaması -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 21:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim standına saldırı gerçekleştirilen Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim standına saldırı gerçekleştirilen Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Dün burada gerçekleşen o müessif olayı elbette kınıyorum. Tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması. Türkiye sadece bir seçime giriyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiye'de yaşayan insanların siyasi görüşlerinden bağımsız can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin garantisi altındadır, emaneti altındadır. Buradan sayın içişleri başkanına, başbakanı geçtik, sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum. Çünkü bu konunun muhatabı onlardır. Derhal, hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini, benim de şahsen bu konuyu sıkıca takip edeceğimi sizler aracılığıyla iletmek isterim. Hastanede yatan 2 arkadaşımız var. 9 kişi yaralı 1'si ağır. Diğeri nispeten daha iyi, hastanede yatıyorlar. 7 arkadaşımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bu tarzdaki bir saldırı kabul edilmesi mümkün olmayan bir saldırıdır. Türkiye'de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı, bunlar olmazdı. Dolayısıyla, hem arkadaşlarımızın durumunu görmek, hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Öncelikle şunu söyleyeyim bana verilen bilgi, 8 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin serbest bırakıldığı ve 2 kişinin üzerine bu meselenin yıkılmak istendiği, şeklinde. Net bir şey söyleyeyim, 2 kişinin 9 kişiyi yaralayamayacağına göre, çoğunluğu bıçak yarası olduğuna göre, yaraların çoğu özel olarak yapılmış olduğuna göre, yani bıçak saplanmış çevrilmiş. Dolayısıyla bu konunun takipçisi bizzat, şahsen olacağımı ifade etmek isterim. Elbette can kaybının olmaması tesellimizdir. Biz, yola kavga olsun diye çıkmadık, dövüş olsun diye çıkmadık. Biz Türkiye'nin gerim gerim gerindiği bu ortamdan nefes alması için çıktık, demokrasinin işlemesi için çıktık, adaletin tesis edilmesi için çıktık. Milletimizin de bizden beklediği budur. Hem partimizden, hem şahsen benden beklediği budur. Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit, hiçbir saldırı, hiçbir arızalı durum bizleri bulunduğumuz noktadan geriye götüremeyecektir. Bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım, meydandadır. 24 yıllık aktif siyasetim bunun örnekleriyle doludur. herkese sağduyu ama iktidar partisine, çünkü bizim muhatabımız kendileridir, özellikle bu konuda tedbir almaya ve seçim zamanında insanların can güvenliklerini garanti altına almaya davet ediyorum. Bu konuda kendilerini uyarıyorum. İyi Partinin iyi insanları, cesur insanları, 1,5 ay bir şey kaldı, bunu büyük bir olgunlukla seçim sürecini tamamlayacaklardır. Ve Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız. Buradayız, birlikteyiz ve şimdi buradan ilçe binamıza oradan da hastanede yatan arkadaşlarımızı ziyarete gideceğim. Durumları hakkında bilgi alacağım. Tekraren söylüyorum, her bir ilerlemenin takipçisi şahsen olacağımı bir kez daha tekrar etmek isterim. Bunların tekrar etmemesi için, biz bir şey yapmıyoruz ama arkadaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Ama onun ötesinde, iktidar partisinin bu konuda tedbir almasını talep ediyorum.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akşener "Sayın İnce ile elbette görüşeceğim. Sadece bugün görüşecektik fakat apar topar buraya gelmek durumunda olduğum için, bu bir mücbir sebep o nedenle kendisinden özür diledim, izin istedim. Elbette kendisiyle görüşeceğim. Randevu talep etti elbette o randevuyu vereceğiz ama akşam olan mesele sebebiyle, bu konu sebebiyle kendisinden af diledim. Herhangi bir sorun yok görüşeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçti.

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