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AKŞENER'İN EVİNİN KARŞISINDAKİ DUVARA YAZI YAZAN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

  Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul  DHA İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.  Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an herşey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.  SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ Hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma yürütülen Burak G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in evinin karşısındaki duvara yazı yazdığı gerekçesi ile hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma başlatılan Burak G., mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Meral Akşener'in Üsküdar Beylerbeyi'nde oturduğu evinin karşısındaki duvara, "Her an herşey olabilir" şeklinde yazdığı gerekçesi ile gözaltına alınan Burak G.(23), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ
Hakkında, "Tehdit" suçundan soruşturma yürütülen Burak G., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Burak G'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

AKŞENER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ
Yazıyı yazanlar hakkında şikayetçi olduğu öğrenilen Meral Akşener'in soruşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.
Burak G. ile birlikte yazı yazdığı iddia edilen 14 yaşındaki şüpheli E.T. ise polis tarafından serbest bırakıldı. E.T.'nin Pazartesi günü aile bireylerinden biri ile birlikte adliyeye giderek ifade vereceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Duvardaki yazı
-Detaylar
-Burak G.'nin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

05.05.2018 - 12.41 Haber Kodu : 180505056

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