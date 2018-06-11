"Akşener'in kurduğu parti FETÖ'cülerle dans ediyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Yeni bir parti kuruldu, Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti başından beri FETÖ'cülerle dans ediyor. Başından beri bunu yapıyorlar. Bunun en güzel delili etrafınızdaki FETÖ'cülerin kime oy vereceğine bakın, hepsi onlara oy veriyor." dedi.

Partisinin seçim otobüsüyle Yakutiye ilçesine gelen Akdağ, halkı selamladıktan sonra ilçedeki sanayi esnafını ziyaret etti.

Sanayi semtindeki Keresteciler, Oto Tamircileri ve Sanayi Demirciler Odası Başkanlıklarını ziyaret eden, Akdağ, seçim otobüsünün önüne çıkan çocuklara da oyuncak dağıtıp fotoğraf çektirdi.

Sanayi Demirciler Odasında esnafa hitap eden Akdağ, "Bayramdan sonra 24 Haziran'da seçim var. Bu seçimler Türkiye için çok önemli. Yeni bir döneme gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı siteminde 5 sene boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçeceğiz. Yine 5 sene boyunca o cumhurbaşkanı yönetimindeki Türkiye'de kanunları yapan ve cumhurbaşkanını denetleyen Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturacağız. Allah hayırlı etsin." diye konuştu.