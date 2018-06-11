"Akşener'in kurduğu parti FETÖ'cülerle dans ediyor"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Yeni bir parti kuruldu, Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti başından beri FETÖ'cülerle dans ediyor. Başından beri bunu yapıyorlar. Bunun en güzel delili etrafınızdaki FETÖ'cülerin kime oy vereceğine bakın, hepsi onlara oy veriyor." dedi.
Partisinin seçim otobüsüyle Yakutiye ilçesine gelen Akdağ, halkı selamladıktan sonra ilçedeki sanayi esnafını ziyaret etti.
Sanayi semtindeki Keresteciler, Oto Tamircileri ve Sanayi Demirciler Odası Başkanlıklarını ziyaret eden, Akdağ, seçim otobüsünün önüne çıkan çocuklara da oyuncak dağıtıp fotoğraf çektirdi.
Sanayi Demirciler Odasında esnafa hitap eden Akdağ, "Bayramdan sonra 24 Haziran'da seçim var. Bu seçimler Türkiye için çok önemli. Yeni bir döneme gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı siteminde 5 sene boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçeceğiz. Yine 5 sene boyunca o cumhurbaşkanı yönetimindeki Türkiye'de kanunları yapan ve cumhurbaşkanını denetleyen Türkiye Büyük Millet Meclisini oluşturacağız. Allah hayırlı etsin." diye konuştu.
Akdağ, AK Parti'nin iktidar döneminde birçok badirelerle karşılaştığını anlatarak, Türkiye'nin de tarihi boyunca zorluklarla karşılaştığını ve bu zorluğu aştığını ifade etti.
- "Akşener'in kurduğu İYİ Parti başından beri FETÖ'cülerle dans ediyor"
FETÖ'nün 15 Temmuz'da büyük bir fitnenin kaynağı olduğunu vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:
"Önceden hepimiz FETÖ'yü Türkiye'ye ve öğrencilere dini hizmet verenler zannediyorduk. 15 Temmuz'da 251 şehidimizin canına mal oldular. Seçim çalışmaları sırasında arada karşımıza çıkan FETÖ mağdurları oluyor. Şimdi bunlar etrafta dolaşıp mağduriyet edebiyatı konuşuyor. Ben de onlara şunu söylüyorum: Kimin mağdur olduğunu görmek istiyorsanız Şenkaya'daki şehit Oğuzhan Yaşar, Erzurum'daki Murat Ellik ve o gün şehit edilen vatan evlatlarına bakın. O zaman kimin mağdur olduğunu anlarsınız. Şimdi yeni bir parti kuruldu, Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti başından beri FETÖ'cülerle dans ediyor. Başından beri bunu yapıyorlar. Bunun en güzel delili etrafınızdaki FETÖ'cülerin kime oy vereceğine bakın, hepsi onlara oy veriyor."
- "PKK'nın kafasını ezdik"
Akdağ, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak terörün daha bu memlekette insanları bir daha rahatsız etmeyeceği huzur ortamını istediklerini vurguladı.
FETÖ'nün dışarıdan destek aldığını ve Avrupa ülkelerinin de bu terör örgütünü el üstünde tuttuğunu anlatan Akdağ, "Allah'a şükür Türkiye'de FETÖ ve PKK'nın kafasını ezdik, Avrupa ülkelerinde el üstünde tutuyorlar ama Türkiye'de başlarını kaldıracak halleri kalmadı, ama Suriye ve Irak'ta PKK'nın çok ciddi hazırlığı var. Bunun için PKK'nın ABD'den özellikle Suriye'deki kolları çok destek aldı bunları biliyoruz. Özelikle silah gönderiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
- "Münbiç'te kontrolü biz alacağız."
Afrin'de terör örgütlerinin başını ezdiklerini hatırlatan Akdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi Münbiç'te ABD Türkiye ile anlaşmak zorunda kaldı. Savaşmadan orayı bırakıp gidecekler, kontrolünü biz alacağız. Türkiye bu meseleyi büyük ölçüde halledince Kandil'e yöneldik. Küçük Kandil diyebileceğimiz Sincar ve bunlara adam yetiştiren Mahmur'da gerçekten askerimiz, özel harekatçılarımız, ordumuz ve hava kuvvetlerimiz orada müthiş bir altyapı hazırlıyor. Allah'ın izniyle oraları onların başına yıkacağız. Biz bunların hazırlığını yaparken bir taraftan seçime gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin seçim beyannamesine bakın ne FETÖ ne de PKK ile mücadeleyle ilgili bir şey var."
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