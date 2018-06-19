Akşener'in mitinginde görevli polis, kalp spazmı geçirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in, Düzce programında görevli polis memuru Ceyhun Aydın, miting saatini beklerken kalp spazmı geçirdi. Aydın, hastanede tedaviye alındı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ceyhun Aydın, Meral Akşener'in bugün saat 14.30'da Anıtpark Meydanı'nda katılacağı mitingi beklerken aniden fenalaşarak yere düştü. Mitingde görevli polis memuru, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp spazmına bağlı göğüs ağrısı yaşadığı belirlenen Ceyhun Aydın, tedaviye alındı.
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