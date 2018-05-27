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Aksiyon filmi değil, tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 09:37 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, aksiyon filmlerinin çekildiği sahneleri aratmadı.

Aksiyon filmi değil, tatbikat

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, aksiyon filmlerinin çekildiği sahneleri aratmadı. Başarıyla geçen tatbikatta, senaryo gereği tüp patlamasında yaralanan 30 kişi kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, afet planı kapsamında 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' (HAP) tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği sendika toplantısı yapıldığı esnada tüp patlaması sonucu yangın meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini alan ekipler, yaralıları hastanenin acil servisine götürdü. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli, başarılı bir canlandırma ve müdahale örneği sergiledi. Hazırlık çalışmalarında, hastane personelinin bir kısmı hasta rolü için çeşitli yerlerinden bandajlandı. Cankurtaran görevlilerinin, çevredekilerin şaşkın bakışları altında yaptığı ilk müdahalenin ardından hastalar acil servise kaldırıldı. Buradaki personel de rolünü tam anlamıyla yerine getirdi.
KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU
Hastane yönetimi tarafından olayın haber alınmasıyla 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' aktive edilerek kriz masası oluşturuldu. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde 30 kişinin olduğu belirlendi. Öncelik sırasına göre AKS ekipleri, yemekhaneden 2 yaralıyı kurtarıp ambulans ekiplerine teslim etti. 8 yaralının oksijen destekli kombine sedye ile tahliyesi sağlandı. 20 yaralı ise sağlık durumu ciddi olmaması sebebiyle ayakta tedavi edildi.

FOTOĞRAFLI

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