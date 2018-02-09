Aktaş: “Uyumla çalışarak Bursa’nın değerine değer katacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediyelerine ziyaretlerini Yıldırım Belediyesi ile sonlandırdı. Başkan Aktaş, Büyükşehir ve Yıldırım belediyelerinin uyum içinde, Bursa’ya değer katacak hizmetlere imza atacağını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri bürokratlarının da katıldığı toplantıda, Bursa’nın önemli ilçelerinden biri olan Yıldırım’daki devam eden hizmetler ve yapılacak olan projeler değerlendirildi. Başkan Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Edebali’den Yıldırım’da yapılması hedeflenen kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bursa için heyecanla çalıştıklarını anlatan Başkan Aktaş, ilçenin Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini aldıklarını, devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili istişarelerde bulunduklarını söyleyerek, “Bugün, 17. ve son ilçemiz olan Yıldırım ilçesinin çalışmalarını irdeliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, ne yapmak istiyoruz ve kalan sürede neler yapacağız bunları anlattık. Yıldırım Belediyesi’nin yaklaşık 4 yıllık sürede yapılanları da anlatıldı. Kamulaştırılması gereken yerler, yapılması gereken çalışmalar, geciken çalışmalar veya aksaklıkların sebeplerini değerlendirdik” şeklinde konuştu.

Aktaş, “Yıldırım Belediye Başkanımız ve ekibini, Yıldırım’daki kentsel dönüşümlerle alakalı hazırlıklı gördük. Kısa metrajlı işlerden ziyade daha uzun vadeli çalışmalar yapılmış ve yol haritası belirlenmiş. Bu yüzden kutluyorum. İnşallah dişli çark uyumu misali Büyükşehir ve ilçe belediyesi uyumuyla bu hizmetleri Yıldırım sakinlerine daha fazla hissettiririz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürece ne ölçüde destek verebileceklerini değerlendiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçenin koordinatör belediyesiyiz. Altyapı hizmetleri, ulaşım, çevre ve turizmle ilgili faaliyetlere destek vermek durumundayız. Elimizdeki bütçelerin elverdiği oranda, tabii ki sınırlarını zorlayarak, beraberinde de yap-işlet-devret projelerle, Yıldırım’da eğitim, sağlık ve birçok konuyla ilgili daha birçok konuya imza atacağız” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Edebali de yerel hizmetleri yaparken Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin koordinasyonunun önemli olduğunu vurgulayarak, “Ortak akılla hareket etme ve yapılacak hizmetleri planlarken Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin ilgili konuda mutabık kalması daha önemli. Başkan Aktaş’ın bu diyaloğu göstermiş olması, ekiplerimizin tanışması, yapılacak hizmetleri karşılıklı görüş alışverişiyle tahlil etmemiz, yapılması gerekenleri aciliyet sırasına göre planlamamız lazım” diyerek Aktaş’a teşekkür etti.

Yıldırım ilçesinin potansiyeli itibariyle önemli bir ilçe olduğunu da vurgulayan Edebali, Başkan Aktaş’a plaket verdi. Toplantının ardından, Başkan Aktaş ve Edebali, Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye değer katan Selçuk Hatun Termal Tesisi’ni de yerinde inceledi.