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Aktaş’tan gençlere ‘yarıda bırakmayın’ tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

Bursa’da Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen girişimcilik zirvesine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere tecrübelerini aktardı.Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ‘girişimcilik ve sürdürülebilirlik’ temasıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen ‘İşini Şansa Bırakma’ isimli zirve, Merinos AKKM’de yapıldı.

Aktaş’tan gençlere ‘yarıda bırakmayın’ tavsiyesi

Bursa’da Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen girişimcilik zirvesine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere tecrübelerini aktardı.
Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ‘girişimcilik ve sürdürülebilirlik’ temasıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen ‘İşini Şansa Bırakma’ isimli zirve, Merinos AKKM’de yapıldı. Hüdavendigar salonundaki zirveye katılan Alinur Aktaş ile işadamları ve uzmanlar, tecrübelerini gençlerle paylaştı.
Üniversite yıllarında edindiği bilgisayar sertifikasıyla iş hayatına başladığını ve ilerleyen zamanlarda mali müşavirlik unvanını aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şu anda hala devlet üniversitesinde yüksek lisans derslerine devam ediyorum. Tamamlamak üzereyim. Sizlere tavsiyem, neyle meşgul olursanız olun, ama yarıda bırakmayın. Gerçekten yapacak çok işimiz var” diye konuştu.
Aktaş, hayat mücadelesinin de yarışın da büyük olduğunu, fakat günümüz dünyasının zengin imkanlara sahip bulunduğunu ifade etti. Konuşmasında gençlere kendi hayatından örnekler veren ve üniversite 3. sınıfta elde ettiği bilgisayar sertifikasıyla anonim bir şirketin muhasebe servisinde işe başladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “İş görüşmesinin başlangıcında olumlu bir hava yoktu. ‘Benim bilgisayar sertifikam var’ dediğimde, işin seyri değişti. Firmanın muhasebe servisinde işe başladım. Üniversite eğitiminin ardından kariyerime muhasebeci, sonrasında da mali müşavir olarak devam ettim. Bugünlere geldim” şeklinde konuştu.
Gençlere hayat mücadelesini kesinlikle bırakmamak gerektiğini vurgulayan ve açığa çıkan her fırsatın değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Aktaş, “Size çok açık bir şey söyleyeyim. Ben şu anda da bir devlet üniversitesinde yüksek lisans öğrencisiyim. Sınavlara giriyorum ve eğitimimi tamamlamak üzereyim. Bırakmamak lazım. Yapacak o kadar çok ey var ki” ifadelerini kullandı.
Zirveye katılan Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, bir milletin geleceğini gençleriyle inşa edebileceğini, bir medeniyetin değerlerini gençliğiyle üretip sonraki nesillere aktarabileceğini anlattı.
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Cakalıoğlu da, ‘Gelecek sizi bekliyor’ sloganıyla düzenledikleri zirvenin içeriği hakkında davetlileri bilgilendirdi. Zirvenin endüstri, suni zeka, kamu destekli girişimcilik, yazılım, dış ticaret ve e-ticaret konu başlıklarıyla düzenlendiğini anlatan Cakalıoğlu, programa sadece konuşmalarla değil atölye çalışmaları ve stantlarla zenginlik katmak istediklerini söyledi.

Aktaş’tan gençlere ‘yarıda bırakmayın’ tavsiyesi

Aktaş’tan gençlere ‘yarıda bırakmayın’ tavsiyesi

Aktaş’tan gençlere ‘yarıda bırakmayın’ tavsiyesi

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