Aktif-Sen yöneticilerine FETÖ'den hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) yöneticilerinin "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılandığı davada, sanıklar 6 yıl 10 ay ile 13 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sendikanın eski genel başkanı Osman Bahçe, eski genel başkanvekili Abdulkadir İşler, eski genel başkan yardımcıları Hayati Durmuş ve Osman Öztürk, eski genel sekreter Yusuf Gül ve Seyit Mehmet Tezcan ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Cem Boztaş'ın son sözlerini sorduğu sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını savundu. İddianamede geçen isnatları kabul etmediklerini belirten sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Osman Bahçe'ye 13 yıl 6 ay, Yusuf Gül'e 10 yıl, Hayati Durmuş'a 9 yıl, Osman Öztürk ve Abdulkadir İşler'e 7 yıl 6'şar ay ve Seyit Mehmet Tezcan'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan Tezcan'ın hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştıran heyet, tutuksuz yargılanan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Yusuf Gül'ün tutuklanmasına hükmetti.

