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Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Başkanlık Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 23:09 | Son Güncelleme

Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Başkanlık Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

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