- (aktüel görüntüyle) AYAZAĞA'DA FABRİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

- Yanan fabrika havadan da görüntülendi.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ali AKSOYER - Zeki GÜNAL- İSTANBUL DHA
Sarıyer Ayazağa'da havuz ürünlerinin imalatının yapıldığı fabrikada yangın çıktı.
Yangın saat 14.57'de çıktı. Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'ta bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü. 9 bin metrekarelik alana kurulu bir fabrikadaki yangına havadan da müdahale edildi.
Fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu belirtildi. Yangına Seyrantepe, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu yakasından da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekiplerinin de aralarında bulunduğu 50 araç 125 personelle müdahele etti. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı
Görüntü Dökümü;:
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-YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
-Yükselen dumanlar
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi-
-Helikopter ile müdahale
-Görgü tanıkları ile röp.
-Detaylar
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