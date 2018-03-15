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 - (aktüel görüntüyle geniş haber) UÇAK KAZASINDA ÖLEN AYŞE AND VE ASLI İZMİRLİ SON YOLCULUKLARINA BİRLİKTE UĞURLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:03 | Son Güncelleme

* Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

* Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA
İran'daki uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Ailelerini ve yakınlarını gözyaşlarına boğan her iki arkadaş da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Acılı aileler, cenazelerin camiye getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Ayşe And'ın taziyesini babası Ekber And, annesi Ayşıl Eke, kardeşi Mehmet And, Aslı İzmirli'nin taziyesini ise babası Coşkun İzmirli, annesi Gülay İzmirli ile nişanlısı Bassam Houssami'nin aralarında olduğu yakınları kabul etti. Taziyeye gelenler cami avlusuna sığmadı.

TABUTLAR YAN YANA
Tabutları yan yana konulan her iki arkadaşın çiçek buketleri içindeki resimleri tabutun başında yer aldı. Başta aileler olmak üzere arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

BASSAM HOUSSAMİ'DEN NİŞANLISINA SON VEDA
Ayşe ve Aslı için alınan helalliğin ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kaybettiği nişanlısının tabutuna cenaze aracına kadar omuz veren Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

AYNI MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER
İki arkadaşın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki yaklaşık 500 metre mesafede olan aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ
Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuzeni, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.

Görüntü Dökümü
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-Hayatlarını kaybeden Ayşe ve Aslı'nın resimleri
-Ailelerin taziyeleri kabul etmesi
-İzmirli ailesinin taziyeleri kabul etmesi
-And ailesinin taziyeleri kabul etmesi
-Tabutların başında ağlayanlar
-Avlunun dışına sarkan kalabalık
-Cami avlusundan görüntüler
-Aslı ve Ayşe'nin yan yana olan tabutları
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutların cenaze aracına taşınması
-Bassam Houssami'nin nişanlısının tabutunu taşıması
-Bassam Houssami'nin tabutu öpmesi
-Cenaze araçlarının hareket etmesi
-Genel ve detaylar

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