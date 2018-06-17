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- (aktüel görüntüyle) İNCİRLİ ALT GEÇİDİNDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

  * Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı  Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor.

* Araçlarda bulunan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü:
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İNCİRLİ
-Alt geçit
-Su birikintisi
-Kurtarma çalışması
-Mansur kalanların kurtarılması

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Vatan Caddesi'nde sağanak yağışta yalın ayak yürüyüşVatan Caddesi'nde sağanak yağışta yalın ayak yürüyüş
ek fotoğraflar// İncirli alt geçidini su bastı araçlar mahsur kaldıek fotoğraflar// İncirli alt geçidini su bastı araçlar mahsur kaldı
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