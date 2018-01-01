(aktüel görüntüyle) TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Burak EMEK - İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı, geçen yıla göre bu yıl daha kalabalıktı. 2018'e girilmesiyle kalabalığın coşkusu arttı. Meydandakilerin kimi halay çekti, kimi ise yanında arkadaşına sarıldı. 2018'e girilmesiyle kalabalıktaki bazı kişiler de meşale yaktı. Fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirme çabası da vardı.
Görüntü Dökümü:
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-Meydanın tepeden görüntüsü
-2018'in ilk anlarıyla yaşanan coşku
-Fotoğraf çekenler
-Detaylar
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