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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 06:59 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve 48 saat sonra yaşamını yitiren 39 yaşındaki güvenlik görevlisi Bayram Aktürk’ün bağışlanan organları İstanbul ve Samsun’da organ bekleyen 4 hastayagönderildi.Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı koordinesinde İstanbul’dan gelen ekipler Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik operasyonun ardından Aktürk’ün karaciğer, kalp, akciğer ve böbreklerini alarak İstanbul ve Samsun’da 4 hastaya nakledilmek üzere bu kentlere gönderdi.“Gümüşhane’de ilk defa organ bağışı gerçekleşti”Organ bağışıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Gümüşhane’de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve 48 saat sonra yaşamını yitiren 39 yaşındaki güvenlik görevlisi Bayram Aktürk’ün bağışlanan organları İstanbul ve Samsun’da organ bekleyen 4 hastaya
gönderildi.
Ailenin organ bağışını kabul etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı koordinesinde İstanbul’dan gelen ekipler Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik operasyonun ardından Aktürk’ün karaciğer, kalp, akciğer ve böbreklerini alarak İstanbul ve Samsun’da 4 hastaya nakledilmek üzere bu kentlere gönderdi.
“Gümüşhane’de ilk defa organ bağışı gerçekleşti”
Organ bağışıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Arif Atay, “Bu acılı süreçlerinde önemli bir karar aldılar. Hastanın organlarını bağışladılar. Bu vesile ile Gümüşhane’de ilk defa bir organ bağışıyla diğer illerde yaşayan hastalara umut oldular. Organ bekleyen ailelerin umutlarını yeşerttiler. İstanbul’dan yola çıkarak hastanemize gelen doku ve organ nakli ekipleri hastamızın böbreklerini Samsun’da, karaciğer, kalp ve akciğerini de İstanbul’da organ bekleyen hastalara ulaştırmak üzere operasyonun ardından yola çıktı” dedi.
“Tamamen insani ve vicdani duygularla karar verdik”
Aktürk’ün eniştesi Ali Baki de zor bir süreç yaşadıklarını belirterek, “İnsanlar empati kursunlar. İnsanlara organ bağışının öneminin anlatılması gerekiyor. Biz de tamamen insani ve vicdani duygularla karar verdik” ifadelerini kullandı.
Gümüşhane’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Bayram Aktürk, geçtiğimiz salı günü işe giderken yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması sonucu Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakım servisinde 48 saat sonra hayatını kaybetmişti.

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu

Aktürk’ün organları 4 kişiye umut oldu
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