ÇANAKKALE (AA) - Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip "Akvaryum Adam" olarak anılan Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmak için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma kapsamında hazırlanan 2 metre uzunluğunda ve 400 kilogram hazırlığındaki dev Troya Atı, Karabay'ın rekoru kırmayı hedeflediği Yıldızkoyu'ndaki platforma görevli ekiplerce indirildi. Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Guinness World Record Türkiye Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de katıldığı basın toplantısında, Gökçeada'nın Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en güzel adası olduğunu söyledi.

Rekorun burada kırılmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Tüzmen, "Cem Karabay rekorları kırmaya başladığı zaman insanın dayanıklılığını test etti. Her defasında da limitlerini sonuna kadar zorladı. Bir insanın su altında kaç gün kalabileceğini beraberce gördük. Cem Karabay'ın KKTC'de Guinness rekorlarını kırıp Türk bayrağını burada dalgalandırdığı rekorların da şahidiyim. Aşağıda kendisiyle tavla oynadık. Kendisi zar tuttuğu için ben suyun üzerine çıktım ama o kaldı ve dünya rekorunu kırdı. Burada soğuk suda yapacağımız için bu denemeyi tavla oynamayacağız. Ama yine de onu yalnız bırakmamaya çalışacağız. Kendisini elde edeceği bu rekor için şimdiden tebrik ediyorum." dedi.