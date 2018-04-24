"Akvaryum adam" su altından rekorla çıktı

Su altında geçirdiği 30 saati anlatan Karabay, "İlk saatlerde acemiliği, yani ilk on saati çıraklık olarak düşündüm. Hep öğrendim aşağıda. İkinci on saatte kalfalığı yaşadım. Çünkü öğrendiklerimin üzerinde kendimi geliştirdim. Son on saatte de görüldüğü gibi aşağıda oldukça ustaydık. Bir on saat daha suda kalabilir gibiydim." diye konuştu.

- "Hiç üşüme belirtisi göstermeden..."

Karabay, su altında geçirdiği vakitle Norveçli rakibinin süresini ikiye katlayarak kendisini geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'ye yakışır bir rekor kırdığını dile getiren Karabay, şunları belirtti:

"Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Eşim, rekor denememin başından beri beni hep destekledi. Bu rekor, benim hayatta kırmaktan korktuğum tek rekordu. Çok zorlanacağımızı, stresli, sıkıntılı anlar yaşayacağımızı hep düşündüm. Denize girmeden önce 'Ayetel Kürsi'yi okudum. Tabii bize dua edenlerin de çok desteği oldu. Allah'a şükür aşağıda hiçbir sorun yaşamadan, sürekli spor yaparak, hiç üşüme belirtisi göstermeden, hipoterminin ikinci safhasına hiç geçmeden rekorumuzu tamamladık. Suya girmeden önce 'Bir Türk, dünyaya bedeldir' demiştik. İnanıyorum ki sevenlerimizin de destekleriyle bunu gösterdik. Rekor denememe başlamadan önce Norveçli rakibimle de görüştük. O da bana şans diledi. Sevgili rakibime de çok teşekkür ediyorum. İyi ki rekorunu 15 saat yapmış. Yoksa ben bu rekoru kırmak için çok daha fazla uğraşmak zorunda kalacaktım."