"Akvaryum adam" su altından rekorla çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip olan ve Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran Cem Karabay, su altında 30 saat 20 dakika kaldıktan sonra denizden çıktı.

Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kıran, ayrıca hedefi olan 23 saat 4 dakikayı da tamamlayıp rekor hedefini 30 saat 20 dakikaya çıkaran Karabay, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdı.

"Guinness Dünya Rekorları" hakemi Şeyda Subaşı Gemici'nin hazır bulunduğu rekor denemesinin ardından su altından çıkan Karabay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya rekorunu kırma sözünü yerine getirdiğini söyledi.

Su altında geçirdiği 30 saati anlatan Karabay, "İlk saatlerde acemiliği, yani ilk on saati çıraklık olarak düşündüm. Hep öğrendim aşağıda. İkinci on saatte kalfalığı yaşadım. Çünkü öğrendiklerimin üzerinde kendimi geliştirdim. Son on saatte de görüldüğü gibi aşağıda oldukça ustaydık. Bir on saat daha suda kalabilir gibiydim." diye konuştu.