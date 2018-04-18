"Akvaryum adam" Troya Atı'yla rekor kıracak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - "Dünyada Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 21. yıl dönümünde, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmak için hazırlık çalışmalarına başladı. Gökçeada Yıldız Koyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda 23 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak organizasyona hazırlanmak için yaklaşık 20 kişilik ekibiyle bölgeye gelen ve dalış çalışmalarına başlayan rekortmene Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de eşlik etti. Cem Karabay, Belediye Başkanı Çetin ve beraberindeki teknik ekip ile denize girerek, rekor kırmaya hazırlanacağı bölgenin su altı incelemesini yaptı. "Akvaryum Adam" olarak da bilinen dünya rekortmeni Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'in 15 saat 10 dakikalık rekorunu geçip, süreyi 23 saat 4 dakikaya çıkarmak için deneme gerçekleştirecek. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda yapılacak denemede, Guinness Rekorlar Merkezi tarafından görevlendirilen Türkiye'deki tek Guinness hakemi Şeyda Subaşı Gemici hazır bulunacak.

Bu arada, denizin 6 metre altında, 2 metre boyundaki sembolik Truva Atı'nda yaşayacak Karabay, yeme, içme, uyuma, spor yapma gibi ihtiyaçlarını suyun altında giderecek. Karabay, rekor denemesinde, kural gereği 15 dereceden daha soğuk olan deniz suyu içerisinde bulunması gerektiğinden, rekorun başından sonuna kadar hipotermi ile de mücadele edecek. Cem Karabay'ın 24 Nisan saat 10.04'te elinde Türk bayrağı ile suyun altından yürüyerek, karaya çıkıp bitirmeyi planladığı rekor denemesi, "www.cemkarabay.com" web adresinden canlı olarak izlenebilecek. Bu arada Karabay, 2009 Yılında gerçekleştirdiği ilk denemesiyle, 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında yaşayan ve dünya rekoru kırarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olmuştu. - "Su altı dalış turizmine de katkı sağlayacak" Cem Karabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada'nın, Türkiye'nin en büyük adası ve doğal kaynaklar olarak dünyada kendi kendine yetebilen yegane yaşam alanlarından biri olduğunu, bu nedenle rekor denemesi için adanın seçildiğini belirtti.

Karabay, 2018 yılının Troya Yılı ilan edilmesinin ardından, rekoru Troya'ya ithafen kırmayı amaçladığını vurguladı. Bu rekoru geçen yıl planlayıp yola çıktıklarını hatırlatan Karabay, şöyle konuştu: "2018'e geldiğimizde yılın Kültür ve Turizm Bakanlığınca Troya Yılı ilan edilmesiyle birlikte bizim hedeflediğimiz etkinlik başka bir boyuta taşındı. Dünyada herkes Troya'nın Yunanistan'da olduğunu biliyor. Biz bu rekor ile hem önemli bir başarıya imza atmak hem de Troya'nın Türkiye'de, Çanakkale'de olduğunu tüm dünyaya hatırlatmak istiyoruz. Bu kapsamda biz de rekorumuz için suyun altına 2 metre ve 400 kilogram ağırlığındaki dev bir Troya Atı maketi indireceğiz. Biz Allah nasip kısmet eder bu rekoru kırarsak bu Troya Atı bizden sonra burada dalış yapacak herkesin ziyaret edeceği bir nokta olacak. Aynı zamanda da su altı dalış turizmine de katkı sağlayacak. Biz burada sadece Norveçli sporcunun rekorunu kırmıyoruz. Aynı zamanda da ülkemizin turizmine ciddi bir katkı sağlamak için bir araya geldik."