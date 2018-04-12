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Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

Akyaka Belediye Başkanı Muhammet Toptaş, hayatını kaybetti.Akyaka’nın AK Partili Belediye Başkanı Muhammed Toptaş, sabah erken saatte tedavi gördüğü Erzurum’da hayatını kaybetti.

Akyaka Belediye Başkanı Toptaş, hayatını kaybetti

Akyaka Belediye Başkanı Muhammet Toptaş, hayatını kaybetti.
Akyaka’nın AK Partili Belediye Başkanı Muhammed Toptaş, sabah erken saatte tedavi gördüğü Erzurum’da hayatını kaybetti. Toptaş’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akyaka ilçesinde toprağa verilecek.

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