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Akyatan Gölü’nde ilk kez albino sakarmeke kameralara takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan Adana’daki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda ilk kez albino sakarmeke kameralara takıldı.Uluslararası ölçütlere göre ülkemizdeki uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Adana’daki Karataş Akyatan Gölü’nde binlerce sakarmekenin arasında albino bir tür kameralara takıldı.

Akyatan Gölü’nde ilk kez albino sakarmeke kameralara takıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında bulunan Adana’daki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda ilk kez albino sakarmeke kameralara takıldı.
Uluslararası ölçütlere göre ülkemizdeki uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Adana’daki Karataş Akyatan Gölü’nde binlerce sakarmekenin arasında albino bir tür kameralara takıldı. Binlerce insanı ya da hayvanı etkileyen genetik bir bozukluk olan albinoluk canlılarda renklenmeyi sağlayan melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanıyor. Albino canlıların en büyük özelliği ciltlerinin beyaz veya renksiz oluşu. Bu canlılar bağlı bulundukları türlerinin bütün özelliklerini taşırlar fakat tek farkları renkleri. Canlının gözleri, cildi ve saç rengi bu durumdan en çok etkilenen yapıları. Kameralara takılan söz konusu sakarmeke de türünün tam tersi bir renge sahip bulunuyor.
Uluslararası öneme sahip sulak alanlardan birisi olan Akyatan Gölü’nün göç yolu üzerinde bulunması, yaşama ortamlarının çeşitliliği ve uygun iklim koşulları, alanı kuş varlığı yönünden zengin ve önemli kılıyor. Alan yıl boyunca 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl düzenli olarak yapılan kış ortası su kuşu sayımlarında Akyatan Gölü’nde bu yıl 165 bin 638 adet kuş tespit edildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Akyatan Gölü’nün kışlama alanı olarak son derece önemli olduğunun altını çizerek, “Özellikle şiddetli soğukların Anadolu’ya egemen olduğu dönemlerde ve Anadolu yaylasındaki göllerin donmasıyla birlikte alandaki kuş varlığı büyük sayılara ulaşıyor. Korumamız altındaki bu alanda nesli tehlikede olan dikkuyruk ördeğin yanı sıra, elmabaş patka, fiyu, suna ve flamingo kalabalık gruplar oluşturuyor. Albino sakarmekenin görüntülendiği bu alanda sakarmekeler de kışlayan önemli türlerden biridir” dedi.

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