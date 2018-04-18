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Akyazı Belediyesi’nden 23 Nisan’da çocuklara çifte etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Akyazı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara çifte etkinlik hazırlayarak doludizgin bir bayram geçirmelerini sağlayacak.Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel etkinlikler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında iki güzel etkinlikle çocuklar için sürpriz hazırladı.

Akyazı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara çifte etkinlik hazırlayarak doludizgin bir bayram geçirmelerini sağlayacak.
Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kültürel etkinlikler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında iki güzel etkinlikle çocuklar için sürpriz hazırladı. Çocuklar için özel olarak kurulan Akyazı Belediyesi Çocuk kulübü 23 Nisan Çocuk festivalinde çocuklara yönelik ‘Ahşap Boyama Atölyesi, Ahşap yapım Atölyesi, Topaç Boyama Atölyesi, Yüz Boyama, Yarışmalar, Dans, İllüzyon Gösterileri, Kukla gösterileri ve Maskot gösterileri ile 21 -22 Nisan Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00 ile 17.00 arası Akyazı Kapalı Spor salonunda çocuklarla buluşacak. Etkinliğe Kültür Bakanlığı sanatçısı Adnan Karagülle ve ekibi ile Onima (Uluslararası Çocuk Oyunları Kuklacılar Federasyonu) üyesi Akyazı Belediyesi Çocuk Kulübü Genel sanat yönetmeni Erkan Engin Tansın ve ekibi de katılacak.
Daha önce sergilediği tiyatro oyunları ile büyük beğeni toplayan Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için çocuklara yönelik ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı oyunu sergileyecek. Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde gösterimi yapılacak oyun 23 Nisan 2018 Pazartesi günü Saat: 13.00’da ve 15.00’da iki seans halinde sahne alacak.

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