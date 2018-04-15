Akyazı SAMEK’te yılsonu heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SAMEK kursiyerlerinin hazırladığı eserlerden oluşan yılsonu sergisi, 17 Nisan Salı günü saat 16.30’da Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) yılsonu sergi heyecanı devam ediyor. SAMEK’te eğitimlere katılan kursiyerlerin hazırladıkları el emeği eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Yapılan açıklamada, “Yılsonu sergi açılışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 17 Nisan Salı günü Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde SAMEK Akyazı kursiyerlerimizin eserlerinden oluşan serginin açılışını gerçekleştireceğiz. Programımıza tüm sanatseverler davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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