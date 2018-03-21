Akyazı’da alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmalarına hızla devam ediyor.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların elverişli olması ile çalışmalarını hızlandırdı. Şerefiye Mahallesinde başlayan alt yapı çalışmaları ihtiyaç duyulan bölgelere yağmur suyu hattı ile alt yapısı güçlendirilirken gerekli bölgelerinde tamiratı sürdürülüyor. Toplamda 215 metre 500’lük betonarme büz ile alt yapısı güçlendirilen bölge kış aylarında sel ve taşkınlara karşı önlemi alınmış olundu. Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Kış ayların bitmesi ile çalışmaya elverişli olan bölgelerde önceden hazırladığımız plan, proje ve halkımızdan gelen istekler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz alt yapı. Alt yapısını tamamladığımız bölgeleri ilerleyen zamanlarda sıcak asfalt çalışması ile sonlandıracağız” dedi.