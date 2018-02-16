Al Arabiya'nın İngiliz Ofcom'dan çekilmesi

DOHA (AA) - Katar haber ajansı QNA, sunduğu şikayet neticesinde Al Arabiya televizyonunun, İngiliz yayın kuruluşu Ofcom aboneliğinden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.
QNA, İngiliz hukuk kuruluşu Carter-Ruck'tan aktardığı haberde, "Al Arabiya, büyük para cezaları ve yaptığı mükerrer ihlaller nedeniyle lisans iptaline kadar varabilecek ağır cezalarla sonuçlanabilecek soruşturmadan kaçmak için Ofcom'dan zorunlu olarak çekilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Haberde, Al Arabiya'nın Ofcom'dan çekilmesinin, İngiltere'de ya da Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerde yayın yapmasına engel olacağı belirtildi.
Söz konusu çekilmenin, medya kuruluşlarının mesleki etik kurallarına uymasını sağlayan İngiliz Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu gibi seçkin denetim mekanizmalarına tabi kuruluşlar listesinden çıkmasına neden olacağı kaydedildi.
QNA Genel Müdürü Yusuf İbrahim Abdurrahman el-Maliki ise haberde, Al Arabiya'nın çekilmesinin, kanunların suç saydığı bir fiili işlediğinin delili olduğunu vurguladı.
Öte yandan Al Arabiya, QNA'nın haberini yalanlayarak, dağıtım stratejisiyle alakalı sebeplerden dolayı İngiltere'deki B-Skype paketine aboneliğini durdurduğunu bildirdi.
QNA, Carter-Ruck kanalıyla, Al Arabiya ve Sky News Arabia televizyonları aleyhinde "Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye nispet edilen asılsız açıklamaları yayımlamaları" sebebiyle Ofcom'a şikayette bulunmuştu.
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