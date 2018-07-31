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"Al-Quds TV"den İsrail'in, muhabirlerini gözaltına almasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

"Al-Quds TV"den İsrail'in, muhabirlerini gözaltına almasına tepki

BEYRUT (AA) - Lübnan merkezli Al-Quds televizyonu, Batı Şeria'da görev yapan 4 muhabirinin dün İsrail güçlerince gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İsrail'in medya çalışanlarına yönelik tavrını kınayan Al-Quds televizyonu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir dayanışma programı düzenledi.

Al-Quds TV Genel Yayın Yönetmeni Heysem Munib, Filistinli grupların temsilcileri ile Lübnanlı ve Filistinli basın mensuplarının katıldığı programda yaptığı konuşmada, kanalın hizipçilikten uzak genel bir rol oynadığını ve izleyicilerine İsrail işgali nedeniyle Filistinlilerin yaşadığı dramı aktardığını söyledi.

İsrail askerlerinin, kanalın Ramallah'taki Ofis Müdürü Ala er-Rimavi ile serbest muhabirlik yapan 3 gazeteciyi gözaltına almasını kınayan Munib, özgürlükten yana tavır alan herkese "Filistinli gazetecileri korumak için harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Öte yandan Hamas'ın Yurt Dışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra konuşmasında "Al-Quds TV, özgür Filistinlinin sesi, Filistin'in fotoğrafı, davanın ruhu ve tüm özgür Filistinlilerin sözcüsüdür." dedi.

Kanalın yayınlarından övgüyle söz eden Murra, "İşgalci İsrail, gazetecilerden intikam alıyor. Çünkü onlar, İsrail'in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dünyaya duyurdular." diye konuştu.

Görgü tanıkları, dün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, Lübnan merkezli "Al-Quds" televizyonunda serbest muhabirlik yapan Ala er-Rimavi, Muhammed Alvan, Kuteybe Hamdan ve Husni Abdulcelil isimli 4 gazeteciyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

İsrail ordusu da bir süre sonra yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığını belirterek gözaltına alınanlardan 4'ünün İsrail'in Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan ettiği Al- Quds televizyonu için çalıştığını kaydetmişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz'da Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds TV'nin ülkede faaliyet göstermesini yasakladıklarını açıklamıştı.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen kişiler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

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