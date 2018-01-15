Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah'ın Abu Dabi'de alıkonulduğu iddiası

DOHA (AA) - Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğuna ilişkin iddialar bu ülke tarafından yalanlarken, Doha "konunun yakından izlendiği"ni belirtti.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü." ifadesini kullandı.

Yetkilinin açıklamasında, Şeyh Abdullah'ın tasarruflarında özgür olduğu vurgulanarak, "Şeyh Abdullah, ülkeden ayrılmak isteğini ifade etti ve bunu engelleyen herhangi bir müdahale olmaksızın tüm prosedürler kolaylaştırıldı." denildi.

BAE'nin bu konudaki iftiralardan üzüntü duyduğu belirtilen açıklamada, bu tür uygulamalar ve iddiaların, "Katar devletinin kriz yönetimdeki sürekli yaklaşımı" olduğu savunuldu.