HABER

Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliğince, liderliğini halen Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütünün çalışma şekli ve detayları paylaşıldı. Çakıcı'nın talimatları cezaevinden ankesörlü telefon aracılığıyla verdiği ve adamlarının Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek için tabanca ile kendilerini vurfdukları belirtildi.

Şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçu ve Suçluyu Övme”, “Nitelikli Yağma”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Tehdit”, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Yalan Tanıklık”, “Suç Delillerini Yok Etme”, “Gizleme Veya Değiştirme”, “Suçluyu Kayırma”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs”, “Suç Üstlenme” suçlarını işledikleri, 6 aylık soruşturma sonunda ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri Alaaddin Çakıcı'nın örgütün devamlılığını sağlayabilmek amacı ile verdiği talimatlar sonucu örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen yağma, tehdit gibi yöntemlerle elde edilen yüksek miktarlardaki paraların kendisine ulaştırıldığı, bu paralarında kendisi için suç işleyen veya daha önceki tarihlerde birlikte hareket ettiği şahıslara gönderildiği, bu sayede örgütün sürekliliğinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

KENDİLERİNİ VURDULAR

Örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemler arasında, Örgüt içerisinde yaşanan çıkar çatışması neticesinde Örgüt Lideri Alaaddin Çakıcı tarafından öz yeğeni (A.Ç.)’nin vurulması talimatını verdiği, akabinde örgüt üyeleri tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin restoran bölümünde (A.Ç.)’nin kurşunlandığı, halk üzerinde korku ve panik oluşturmak, Örgüt Lideri Aladdin Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek ve adaletinin sorgulanamayacağı izlenimi vermek adına örgüt üyelerinin tabanca ile kendilerine zarar verdikleri ve tehditler içeren videoları sosyal medya üzerinden paylaştıkları, örgüt liderine ve örgütün yapısına zarar verdiği iddiası ile bazı şahıslara etek giydirmek suretiyle kendi kendisine tabanca ile zarar vermesine zorladıkları, akabinde olaya ilişkin video kayıtlarını yayınlattıkları, ve örgütün bir kısım kamu görevlileri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca örgüt üyelerince toplam 23 eylem gerçekleştirildiği, 6 eylemin Antalya, 13 eylemin İstanbul, 1 eylemin İzmir, 1 eylemin Bursa, 1 eylemin İzmit, 1 eylemin Kırıkkale illerinde gerçekleştiği bilgisi verildi.
22 Mart tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 45 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik eşzamanlı yapılan operasyonda Antalya'da ikamet eden biri kamu görevlisi 15 , Ankara'da biri avukat 3 , Bursa'da 1 , Kırıkkale'de biri avukat 2 , İstanbul'da 15 olmak üzere 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli 9 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yine dosya kapsamında şüpheli olan 6 şahsın ise halen tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, bu tabancalara ait değişik çap ve markalarda çok sayıda fişek, Örgüt Lideri Alaaddin çakıcı ve yeğeni (A.Ç.) tarafından cezaevinden yazılmış çok sayıda mektup ile örgüt üyelerine verilmek üzere Örgüt Lideri Alaaddin çakıcı tarafından verildiği değerlendirilen talimatların yazılı olduğu notlar, çek, senet ve sahte sürücü belgesine el konuldu. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 25 kişinin sorgulanmasının devam ettiği bildirildi. (İHA)

MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
Yengesine saldırıp istismar etti! Yengesine saldırıp istismar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alaaddin çakıcı tabanca cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
çakıcı biat etmediği için örgüt lideri de dışarıdakiler ne?
Allah akıl fikir versin
Helal para gibisi varmı cek senet haksız kazanç bunların hesabı var ülke inşallah bunlardan temizlenir
Yeni Türkiye
Diğer Haberler
AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

Eskişehir'deki üniversitede katliam! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Eskişehir'deki üniversitede katliam! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

Yunanistan Savunma Bakanı '7 bin asker gönderdim' demişti! AB Bakanı Çelik cevap verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.