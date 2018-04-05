Alaaddin Çakıcı'nın adamları kendilerini vurdu!

Şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçu ve Suçluyu Övme”, “Nitelikli Yağma”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Tehdit”, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Yalan Tanıklık”, “Suç Delillerini Yok Etme”, “Gizleme Veya Değiştirme”, “Suçluyu Kayırma”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs”, “Suç Üstlenme” suçlarını işledikleri, 6 aylık soruşturma sonunda ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri Alaaddin Çakıcı'nın örgütün devamlılığını sağlayabilmek amacı ile verdiği talimatlar sonucu örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen yağma, tehdit gibi yöntemlerle elde edilen yüksek miktarlardaki paraların kendisine ulaştırıldığı, bu paralarında kendisi için suç işleyen veya daha önceki tarihlerde birlikte hareket ettiği şahıslara gönderildiği, bu sayede örgütün sürekliliğinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

KENDİLERİNİ VURDULAR



Örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemler arasında, Örgüt içerisinde yaşanan çıkar çatışması neticesinde Örgüt Lideri Alaaddin Çakıcı tarafından öz yeğeni (A.Ç.)’nin vurulması talimatını verdiği, akabinde örgüt üyeleri tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin restoran bölümünde (A.Ç.)’nin kurşunlandığı, halk üzerinde korku ve panik oluşturmak, Örgüt Lideri Aladdin Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek ve adaletinin sorgulanamayacağı izlenimi vermek adına örgüt üyelerinin tabanca ile kendilerine zarar verdikleri ve tehditler içeren videoları sosyal medya üzerinden paylaştıkları, örgüt liderine ve örgütün yapısına zarar verdiği iddiası ile bazı şahıslara etek giydirmek suretiyle kendi kendisine tabanca ile zarar vermesine zorladıkları, akabinde olaya ilişkin video kayıtlarını yayınlattıkları, ve örgütün bir kısım kamu görevlileri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.