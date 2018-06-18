Alaattin Çakıcı: Aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de, dünyadaki son gelişmeler ve seçim meydanlarındaki söylemlerle ilgili yeni bir yazı kaleme alma ihtiyacı hissettiğini belirten Çakıcı, bazı bölgelerde AK Partili yöneticilerin, MHP'li seçmen vatandaşlara seçimden evvel aba altından sopa gösterdiklerini ifade etti. Tarih süreci içerisinde savaşlardan başarılı çıkanların ekonomik krize düştüklerini söyleyen Çakıcı, "Geçmişte bunun örneklerinden biri Kanada'da, Amerikalılar ile Fransızların adına 7 yıl savaşları denen bu savaş neticesinde Fransızlar, Kanada'yı bırakıyorlar ve kaybediyorlar Quebec hariç. Ne yazık ki iki süper güç, her iki tarafın da Kızılderilileri kullanmasından dolayı o savaşta bir Kızılderili kıyımı yaşanmıştır. 7 yıl içerisindeki savaş giderleri anavatanları olan Büyük Britanya da ekonomik olarak çöküşün eşiğine gelmişti, galip gelip toprak kazanımına rağmen. Amerika'daki Anglosakson vatandaşlarından savaş giderleri için büyük vergi talep edince ABD'nin kurucu babaları ve İngiliz koloni toplulukları bir anda anavatana savaş açarak 1776 Pensilvanya'da 13 state'ten oluşan Birleşik Devletler'in temelini atmışlardı. Genleriyle oynanmış, yumurtadan çıkan bir toplum 300 yılda üst aklın yönlendirmesiyle dünyanın başına bela olmuştur" dedi.

'TÜRKİYE'YE AÇIK VE KAPALI AMBARGO UYGULANIYOR' 16 yıldır Türkiye'nin büyük bir büyüme süreciyle modern bir ülke haline geldiğini, teknolojide büyük mesafeler katettiğini kaydeden Çakıcı, şöyle devam etti: "Artık silah sanayimiz ile ilgili Batı'ya tam bağlı değiliz, kendimiz de üretmekteyiz. ABD, faşist AB, bunları yöneten siyonist üst akıl, Türkiye'ye açık ve kapalı ambargo uygulamakta, baskı yapmaktadır. Yine aynı Batı, Cumhur İttifakı'nı yıkmak için CHP'nin içindeki Atatürk düşmanlarını, PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi, İYİ Parti'nin tabanı ve tavanından devlet bekasına gönül verdiğinden asla şüphe duymasam da ne yazık ki bir ABD projesi olan eski kadrolu CIA'e yıllarca hizmet eden Tansu Çiller'in Türk siyasi hayatının içine soktuğu sayın Meral Akşener bu 'Şer İttifakı'nın içinde yer almıştır. Normaldir. Eski kader birliği yaptığı yol arkadaşı gibi CIA ile bağlantılı olduğu bilinmektedir.

Türkiye'de silahla yapamadıklarını şer ittifakı kullanarak yapmaya çalıştıklarını ileri süren Çakıcı, "ABD ve AB bu 'Şer İttifakı'nı kullanarak hala sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temizleyemediği AKP içerisindeki bazı bürokrat ve siyasi kişiler Cumhur İttifakı'nı yıkmak için yukarıda bahsettiğim bu 'Şer İttifakı'nın arkasındaki üst akla hizmet etmektedirler. Seçimlerde 2. turda sayın Meral Akşener, CHP'yi destekleyeceğini ifade etmektedir. Demek ki HDP ile CHP'yi destekleyecek. Vatanseverliğinden, devlete olan sevgisinden asla şüphe etmediğim İYİ Parti'nin tabanı ve tavanındakiler, bir evvelki yazımda söylediğim gibi aziz şehitlerimizin kanı ve elleri mahşerde Akşener'in yakasına yapışacaktır. Buradan yurtiçi ve yurtdışındaki Türk milliyetçilerine, tüm ülkücü kökenli olanlara, küskünlere şunu hatırlatıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir ülkücü olarak kuracağım bu cümlelere iyi kulak veriniz. Meclis'te Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi."

'ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ? Çakıcı, ülkücülere seslenerek, Milliyetçi Hareket Partisi saflarında birleşilmediği taktirde 'Alparslan Türkeş'in yüzüne nasıl bakacaksınız?' diye sorarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"MHP'nin ve ülkü ocaklarının kurucusu olan, Atatürk'ten sonra Türkiye'nin en büyük bozkurtu olan cennet mekan sayın Alparslan Türkeş'in emanetine, kurduğu partiye, gençlik teşkilatına ve mirasına sahip çıkmaz ve bu yolda devletimizin beka sorununda taşın altına elinizi koymazsanız bu seçimde MHP saflarında birleşmezseniz, mahşerde cennet mekan sayın Alparslan Türkeş'in yüzüne nasıl bakacaksınız? Geniş bir ailede bazı kardeşlerin aralarında sorun olabilir. Ama yaşadıkları haneye çevresindeki düşmanlar saldırdığı zaman fare gibi kaçıp yeni bir yaşam tarzı aramazlar. Birbirlerine kırgın olan kardeşler, evlerinin yok olacağını anladığı zaman değil evi korumak, kendi gövdelerini birbirlerine siper ederler. 778 bin metrekarelik vatan sathındaki tüm Türkmen boylarının lideri ve ağabeyi olan, devletimizin bekası açısından gövdesini kor ateşin içine atmıştır.

Ömrünü bu davaya adayan 70 yaşın üzerinde 72 yaşında hayatta bugüne kadar davasının dışında başka hiçbir şey düşünmeyen, devletimizin bekası için kefeniyle dolaşan bu yiğit Türkmen Beyinin yanında olmak, bu beka sorununda doğru olandır. Biz eski ülkücüler olarak 1980 evveli ana babalarımızın farklı olmasına rağmen devletin bekası ve Nizam-ı Alem için birbirimize siper oluyorduk. Bu kutlu günlerin hatırı da mı yok? Bizlerden sonraki ülkü sevdalılarına buradan sesleniyorum. Sayın Bahçeli'yi yarı yolda bırakmak cennet mekan Alparslan Türkeş'e ihanettir. 1. turda Cumhur İttifakı kazanamazsa 2. tur Batı'nın yönlendirdiği 'Şer İttifakı' kazanırsa, bu 5000 yıllık Türk tarihine de ihanet etmektir. 'TÜRKMEN ALEVİLERİYLE İLGİLİ CEMEVİ SORUNUNU ÇÖZECEK TEK LİDERDİR Milli mücadele aşkıyla vatan sathının her zerresini kanıyla sulayan Kuva-yi milliye ruhuyla yola çıkan, ulusalcı, Kemalist, vatansever halkımız, Batı'nın yönlendirmesiyle kurulan bu "Şer İttifakı" ile ilgili vicdani karar verecekleri kanısı içerisindeyim. Çünkü 15 Temmuz'da onlar da vardı sokaklarda. Eskişehir'de uçakları kaldırmayan ulusalcı kahraman Hava Kuvvetleri Paşası'na buradan selam olsun. Sayın Bahçeli, kader mahkumları konusunda son derece duyarlı olduğunu hastanede ziyaretimde bizzat kendileriyle konuştum. Ve Türkmen Alevileriyle ilgili cemevi sorununu çözecek Cumhur İttifakı'nın tek lideridir. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanı da cemevleriyle ilgili özel statü getireceğim sözünü bu millete deklare etmiştir. Türk Milliyetçileri ve ülkücüler, ulusalcı, gerçek Kuva-yi milliye ruhu taşıyan, vatanseverler devletimizin mihenk taşıdır.