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Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri yaklaşırken 'genel af' ısrarı ile dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özellikle affını istediği organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir mektup kaleme aldı. Çakıcı mektubunda kendisi ‘muaf’ tutularak ‘af’ talep etti: “Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum.”

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla açıklama yaptı.

Açıklamasına, hastanede kendisini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Çakıcı, Bahçeli için “Bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım.” dedi.

Çakıcı, açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir AF Talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiçbir şey istemiyorum.

Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü AF istemiyorum, çıkardığınız afta ‘Alaattin Çakıcı muaftır' ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde. Bürokraside rica, astın üste emridir, lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden ilk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim iyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz.

Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok.”

DEVLET BAHÇELİ AF İSTEMİŞTİ

MHP lideri, ‘genel af' önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

Bahçeli geçen hafta da Çakıcı'yı tedavi görmek üzere cezaevinden götürüldüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin mahkum koğuşunda ziyaret etmiş, ağır hasta olduğunu öne sürdüğü Çakıcı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın af yetkisini kullanması gerektiğini dile getirip şunları söylemişti: “Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın. Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım.”

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İyi, bende her ikisini de sevmiyom. No'lcek şimdi?......
iyi bahçeli sen çakıcının yerine içeri gir :)
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP taseronluguna soyunmuş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz....
ONUN SEVDİĞİ ADAMI VAR SEDAT PEKER
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