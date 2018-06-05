Alaattin Çakıcı'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup: Beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Çakıcı, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla açıklama yaptı.

Açıklamasına, hastanede kendisini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür ederek başlayan Çakıcı, Bahçeli için “Bedenini ve ruhunu, ölçü devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım.” dedi.

Çakıcı, açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir AF Talebim yoktur. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiçbir şey istemiyorum.

Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü AF istemiyorum, çıkardığınız afta ‘Alaattin Çakıcı muaftır' ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde. Bürokraside rica, astın üste emridir, lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum.