Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki göstererek, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" diye sordu.

Odatv'de yer alan habere göre Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerine teşekkür etti.

Alaattin Çakıcı’nın mesajı şöyle:

“Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin mecliste benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

Ben ÜLKÜCÜYÜM hiçbir Parti gözetmeksizin ölçüm devletin bekasıdır. Seçimlere 15 ( onbeş ) gün kala mutlaka bir yazı daha yazacağımın bilinmesini isterim. 24 Haziranda yapılacak seçimler, milletimize İslam dünyasına ve yaşadığımız coğrafyaya hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz eder. Devletimizin bekasına gönül vermiş 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza Saygılarımla arz ederim.”

