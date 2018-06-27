Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi sonrasında yaptığı açıklamalar ile şaşırttı. İlk gün yaptığı açıklamada Erdoğan'a 'sen Bahçeli'ye dua et' diyen Çakıcı, bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Çakıcı'nın 25 Haziran'da yayınlanan ilk açıklamasındaki Erdoğan'a yönelik şok satırları şöyleydi:

Devletin sahibi sen değilsin Kasımpaşa’da doğan Rize potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir.

Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki Fetö’cüleri temizle. Devletin sahibi sen değilsin!

''SEN BAHÇELİ'YE DUA ET''



Bu Cuma günü sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra “ Ne mutlu Türk’üm diyene”diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın ?

Sen Bahçeli'ye dua et! 'Annene, babana dua ettiğin gibi sayın Bahçeli’ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok.