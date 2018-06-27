Alaattin Çakıcı'dan iki farklı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Organize suç örgütü liderliğinden tutuklu Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi sonrasında yaptığı açıklamalar ile şaşırttı. İlk gün yaptığı açıklamada Erdoğan'a 'sen Bahçeli'ye dua et' diyen Çakıcı, bugün yeni bir açıklama daha yaptı.
Çakıcı'nın 25 Haziran'da yayınlanan ilk açıklamasındaki Erdoğan'a yönelik şok satırları şöyleydi:
Devletin sahibi sen değilsin Kasımpaşa’da doğan Rize potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir.
Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki Fetö’cüleri temizle. Devletin sahibi sen değilsin!
''SEN BAHÇELİ'YE DUA ET''
Bu Cuma günü sayın Bahçeli gibi namazdan çıktıktan sonra “ Ne mutlu Türk’üm diyene”diyebilecek kadar Türkiye sevdalısı mısın ?
Sen Bahçeli'ye dua et! 'Annene, babana dua ettiğin gibi sayın Bahçeli’ye ve onun yol arkadaşlarına da dua et. Elinden ne gelirse de bana istediğini yapabilirsin. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok.
YENİ AÇIKLAMASI BAMBAŞKA
Bugün yayınladığı açıklamasında ise Alaattin Çakıcı farklı bir açıklama yaptı. Bu kez Erdoğan'a teşekkür eden Alaattin Çakıcı, kendisi için af isteyen Devlet Bahçeli'yi de 'asrın en büyük Türkmen beyi' ilan etti.
İşte Çakıcı'nın o açıklamaları;
Seçim günü, seçimin kazanılması sevinciyle sayın devlet başkanımız, söylenmemesi gereken ve söylenmesi gereken sözleri söylemediği için bir yazı yayınlamıştım. Balkon konuşmasında sayın Devlet Bahçeli ile ilgili, alperen ocakları ve ülkü ocaklarıyla ilgili söylediği güzel sözlerden dolayı ve FETÖ sokak çetesi dediği ve balkon konuşmasında doğruyu konuştuğu için kendilerine teşekkür ederim.
Şu anda sayın cumhurbaşkanı ve asrımızın en büyük Türkmen Beyi olan, adı gibi devletin mihenk taşı, sayın MHP genel başkanı, ülkücülerin ve Türk Milleti’nin abisi olan, “ Ne mutlu Türk’üm diyene” diyen sayın Bahçeli ile tüm zorlukların aşılacağını, ülkemiz ve coğrafyamız üzerindeki küresel üst aklın son haçlı seferini bu ikilinin yok edeceğini bu aziz millet bilmelidir.
GENLERİNİ KARADENİZ'DEN ALAN BAŞKANIMIZ
Buradan Türkmen Alevilerine sesleniyorum. Şu anda yeni açılacak ve kurulacak hükümette sesiniz Devlet Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır. Bu konuda, cemevlerine özel statü getireceğiz diyen, genlerini Doğu Karadeniz’in hırçın coğrafyasından alan sayın devlet başkanımız millete namus sözü vermiştir.
Kader mahkumlarının sesi sayın Bahçeli olduğunu sakın unutmayın. Kızıl Elma’ya yürümek için birbirlerine şeref sözü vermiş bu iki lider, sessiz yığınların sesi olacaksa sizleri asla unutmayacaktır.
YİĞİT 2 TÜRK EVLADI
Biri Çukurova’nın bağrından çıkmış, Oğuz’un 24 boyunun tüm özelliklerini taşıyan, adı Devlet olan, sayın Bahçeli’ye şükranlarımı arz eder, Rabbim kurmuş olduğunuz Cumhur İttifakı’nın inşallah daimi olmasını Rabbim’den niyaz ederim. Diğeri ise Doğu Karadeniz’in ve 780 bin kilometrekarelik vatan sathını her etnik kökene mensup vatan sevdalılarının kültürlerini harmanlayan, daha evvel de söylediğim gibi bu iki yiğit Türk evladı sizleri Rabbim bu zorlu süreçte imtihan ediyor. Yolunuz açık olsun. Hz Ali (r.a) gibi kılıcınız keskin olsun. Ömer Bin Hattap gibi adaletten şaşmayınız.
(... ) Bahtınız açık, yolunuz aydınlık olsun. Rabbim’in 99 isminin manevi gücü üzerinize olsun. Her ikinize de saygılarımla arz ederim.
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