Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasetçileri ve gazetecileri kapsayan af çağrılarına tepki olarak, ‘ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri' olarak nitelendirdiği Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın da serbest bırakılmasının gündeme alınmasını talep etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.

Tartışmalara dahil olan Alaattin Çakıcı ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye küfüre varan ağır hakaretlerde bulunarak, tehdit ettiği ileri sürüldü.

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, Kırıkkale Keskin T tipi cezaevinde yatan Çakıcı, ‘basın danışmanı' Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'CAN DÜNDAR GİBİ BAYILMAK MI İSTİYORLAR?'



"Devlet Bahçeli'yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. Senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Devlet Bahçeli'ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye'nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar" dedi.