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Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin serbest bırakılması için af çağrısında bulunduğu Alaattin Çakıcı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi bir daha kendisi ve Bahçeli hakkında açıklama yapmaması için tehdit etti. Çakıcı, ayrıca talimat vermesi halinde HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, siyasetçileri ve gazetecileri kapsayan af çağrılarına tepki olarak, ‘ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri' olarak nitelendirdiği Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın da serbest bırakılmasının gündeme alınmasını talep etmesine yönelik tartışmalar sürüyor.
Tartışmalara dahil olan Alaattin Çakıcı ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye küfüre varan ağır hakaretlerde bulunarak, tehdit ettiği ileri sürüldü.

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, Kırıkkale Keskin T tipi cezaevinde yatan Çakıcı, ‘basın danışmanı' Ferhat Aydoğan aracılığıyla yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'CAN DÜNDAR GİBİ BAYILMAK MI İSTİYORLAR?'

"Devlet Bahçeli'yi ağzına alacak adam mısın? Bak beni dinle, ben bu ülkede çok adam bayılttım seni de bayıltırım. Senin gibi ulusal basında teröristlere hizmet edenlere buradan sesleniyorum, vatana ihanet eden Can Dündar gibi bayılmak mı istiyorlar? Devlet Bahçeli'ye bir kelime konuşursan seni bayıltırım ve bu Türkiye'nin her yerinde yurtdışına gittiğin zamanda seni mutlaka üç, beş kişi karşılar" dedi.

'DEMİRTAŞ KORİDORA DAHİ ÇIKAMAZ'

Mektubunda, "Evet kriminal suçluyum ama vatan haini değilim" ifadesini kullanan Çakıcı, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın da adını anarak, talimat vermesi halinde cezaevinde koridora dahi çıkamayacağını ileri sürdü.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, MHP lideri Bahçeli'nin 'kısmi af' çıkışı yaparak, Alaattin Çakıcı'yı 'kahraman' olarak nitelemesine tepki göstermiş, "Mafya bozuntularını kalkmış cumhurbaşkanlığı adaylığı için mevzu bahis haline getiriyor. Adayımızla aklı sıra kıyaslama yapıyor. Senin buna gücün yetmez" demişti.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
kriminal suçluymus. Ulan senin yaradılışın suç bi kere. Adamdaki ozguvene bak. Sen kimsin de Demirtaş'ı tehdit ediyorsun. Senin hakkını verirler yakında. bozuntu.
@gokhan_tasdemir BOTOKSLU REİS PEKERDEN SES SEDA YOK.ODA ZIRLAMAYA BAŞLAR.
pardon neyi veriyorlar bu ulkede sizin pkk destekcileri oldukca bizde fatihler yasinler bitmez.. 1 ölür 1000 diriliriz etekliler...
Kader mahkumu bir vatanseverle.... teröritlere uşaklık eden bir olur mu . Biz vatana bayrağa ölürüz kalleşçe insanları öldürmeyiz..
SİZLER İT SÜRÜSÜSÜNÜZ.VATAN MİLLET AYAĞINA HER TÜRLÜ BOKU YERSİNİZ SONRADA MİLLİYETÇİYİM DERSİNİZ.MİLLİYETÇİLİK KİRLİ İŞLERİ ÖRTME ÖRTÜSÜ OLDU.MİLLİYETÇİLİK DEDİĞİN TOPRAĞIN VATANIN UĞRUNA ÜRETMEKTİR , MODERNLEŞMEDİR,ZENGİNLEŞMEDİR,ÜLKENİ 1.SINIF ÜLKE HALİNE GETİRMEKTİR.HIRSIZ SOYTARI TAKIMI HDP Yİ TEHDİT EDİYOR
@turknecat siz hdpkk ya destek vererek, çocuk yaşlı kadın demeden öldürerek mi bu dediğin üretimleri zenginleşmeyi yaptınız
halt etmişsin sen denyo senin tehdit ettiğin insan seni olduğun çukura gömer sahte kabadayı
Rahmetli Behçet Cantur yaşiyorken bu tip mafya bozuntuları kaçacak delik ariyordular..mevcut iktidar bunlari başimiza adam ettiler..ne demek lazim bilmiyorum..
@aspava2121 behçetin ölümü nasıl oldu bilmiyorsun galiba :)
@aspava2121 RAHMETSIZ BEHCET CANTÜRK NE OLDU ONUDA AÇIKLASANA?
işe bak o kadar şehitin verildiği ülkede bir kere çıkıpta şehitler için başssağlığı dilemeyen kahrolsun pkka diyemeyen selo cumhurbaşkanı adayı
Demirtaş için bin ölür bin diriliriz
eceli gelen köpek cami duvarına işermiş demirtaş ateşle oynuyosun yanarsın dikkat et var ol reis böyle vatan hainlerine nefes aldırmayalım
ÇAKICIDA YALAka olmuş baŞkLarına uşaklık etme yolunda yazık
çakıcı o adama muf bile desen seni top yaparlar.haddini bil tetikcilik yaptigin .kimsesizlerden değil.bende başka kimsesi kalmasa dahi emin ol fatih yürek yaparim
başkan DEMİRTAŞ' a uzanan o pis elleri kırmak da boynumuzun borcu olsun
Başka ne bilirsiniz ki zaten. Tehdit.
HDP BİR SİYASİ PARTİ KONUMUNDA,İSTER SEVERSİNİZ İSTER SEVMEZSİNİZ ? DEVLET SİYASET YAPABİLİRSİN DEMİŞ SEÇİM İÇİN ADINA SEÇMEN AMBLEMİ BASMIŞ ! PEKALA SİZ KİMSİNİZ ? SİZ VE SİZİN GİBİLER GENELDE SOKAK SERSERİLERİ EMEKSİZ SERMAYESİZ TEHDİTLE KORKUYLA SİNDİRMEYLE GASP,YAĞMACILIK, ÇEK,SENETLE YAŞAYANLAR ADINA ÜLKÜCÜ DENİYOR GALİBA SİZİN BU ÜLKEYE NE FAYDANIZ VAR, ALLAH AŞKINA ! BU ÜLKE EŞKIYALAR,HARAMİLER, ÜLKESİ DEĞİL !
parti lideri ve terörist..eksik yazmış hain
aynaya bakmıyor galiba bu zat
nekadar klavye erkeşi varmiş
BAHÇELİNİN OYUNUNA GELME ÇAKICI, BUNLAR İÇ SAVAŞ RİSKİ YARATIR, BAHÇELİ İSTESE SENİ ÇOKTAN ÇIKARTTIRIRDI MARDİN BELEDİYE BAŞKANI AHMET TÜRK'Ü NASIL ÇIKARTTIRDI.
sen zaten katillerin çanakçısı ve sözcüsü değil misin? nasıl bir utanmazsın nasıl bir arsızlık bu yahu
bunlar için mi af istedin sn bahçeli kalsın istemem, her insan hak ettiği yerde yaşar onların da yeri orası.
salya sümük ağladığın günleri ne çabuk unuttun. sen ancak kadına kurşun sıkarsın mafya bozuntusu .
Tanıyan tanımayanlara anlats7ın. Af istenen bu adam işte. Sevmem Demirtaş ı ama haksız mı psikopat derken mafya derken. Ben sade bşr vatandaşım ülkem sınırları içinde özgürce kimseden korkmadan gezmek yaşamak istiyorum. 5 milyon seçneni olan partinin başkanı korkarak yaşıyacaksa kimse özgürlükten bahsetmesin.
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