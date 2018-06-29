Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

Karar gazetesinde konu hakkında yer alan haberde organize suç örgütü lideri olmaktan tutuklu bulunan Çakıcı'nın ifadeleriyle ilgili şöyle denildi:

"Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerini, 'Erdoğan'a küstah sözler' başlığıyla haberleştiren KARAR gazetesini hedef alan yeni bir açıklama yayınladı.

'İTTİFAKIN DÜŞMANI BENİM DÜŞMANIMDIR'

Basın danışmanı aracılığıyla servis edilen açıklamada KARAR gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, gerçekle ilgisi olmayan ifadelerle ağır hakaretlerde bulundu."

Çakıcı, sözünü ettiği isimlerin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını iddia ederken, "İttifakın düşmanı benim düşmanımdır" dedi.

YENİŞAFAK YAZARI TWEET ATTI

Öte yandan Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Çakıcı'nın açıklamasında yer alan kişilerin hepsine koruma verildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği 70 kişilik listeyi de hatırlatan Öztürk, "Gazetelerde isim ilanları, ölüm tehditleri… şaşkınız, ne oluyor böyle?" diye yazdı.

TRT Haber'den Cihat Arpacık da Karar gazetesinin önünde polis arabalarının beklediğini duyurdu.





