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Alaattin Çakıcı'dan ölüm tehdidi! Karar Gazetesi yazarlarına koruma verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ziyaretiyle yeniden gündeme gelen cezaevindeki Alaattin Çakıcı'nın Karar gazetesi yazarlarını hedef alan bir açıklama yaptığı iddia edildi. Söz konusu gazetecilere koruma verildiğini duyuran Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk ise, "Gazetelerde isim ilanları, ölüm tehditleri… şaşkınız, ne oluyor böyle?" diye tweet attı

Karar gazetesinde konu hakkında yer alan haberde organize suç örgütü lideri olmaktan tutuklu bulunan Çakıcı'nın ifadeleriyle ilgili şöyle denildi:

"Alaattin Çakıcı, Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerini, 'Erdoğan'a küstah sözler' başlığıyla haberleştiren KARAR gazetesini hedef alan yeni bir açıklama yayınladı.

'İTTİFAKIN DÜŞMANI BENİM DÜŞMANIMDIR'

Basın danışmanı aracılığıyla servis edilen açıklamada KARAR gazetesi yazarlarını isim vererek hedef alan Çakıcı, gerçekle ilgisi olmayan ifadelerle ağır hakaretlerde bulundu."

Çakıcı, sözünü ettiği isimlerin AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı hedef aldığını iddia ederken, "İttifakın düşmanı benim düşmanımdır" dedi.

YENİŞAFAK YAZARI TWEET ATTI

Öte yandan Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Çakıcı'nın açıklamasında yer alan kişilerin hepsine koruma verildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği 70 kişilik listeyi de hatırlatan Öztürk, "Gazetelerde isim ilanları, ölüm tehditleri… şaşkınız, ne oluyor böyle?" diye yazdı.

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TRT Haber'den Cihat Arpacık da Karar gazetesinin önünde polis arabalarının beklediğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı Karar Gazetesi’

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
adamın dibi Çakıcı
Beter olun siz böyle adamla uğraşırsanız it gibi korkarsınız çakıcı birgün özgür kalacak
SORUMLUSU DA BAHÇELİMİ ACABA...
eyyy koyunlar recebiniz itleri ,çakal çetelerini yok edeğiz diyordu şimdi itin çakalın koruyucusunun emir eri oldu.
Yürü be çakıcı kim tutar seni, keşke nuriş kardeşlerede böyle dayılansa idin zeytinburnunda silahları denize atıp kaçmasa idin...
biz nerede yaşıyoruz ? bumu şimdi güçlü devlet ?
burası muz cumhuriyeti sanki önüne gelen kabadayı kesiliyor güzel ülkem de
DİKKAT, çivi çıkıyor
birileri bu mafya bozuntusu teröriste haddini bildirsin artık asıl terörist bu kadın tüccarlarıdır
bahçeli partyii değil ülkeyi bitirme emrimi aldı ne
yeni şafak ne ayak bugünlerde verdiği haberler ilginç
nede güzel.?
Devleti Mafyami yönetiyor ?! Iktidar bu Mafya kabadayina haddini bildirsin !!
memleketin geldiği hale bak!!!
HAYDİ PİRİNCİN TAŞINI AYIKLAYIN BAKALIM NASIL BİR TÜRKİYE OLDUK BÖYLE YÖNETİLMEYİMİ HAK EDİYORMUYUZ EVET BÖYLE YÖNETİLMEYİ HAK EDİYORUZ 16 YIL AKP İKTİDAR YİNE İKTİDAR AMA BU DEFA KUTLAMANIN DOZU AŞTI SİLAHLAR KONUŞTU YÜZ BİNLERCE SİLAHLI MEYDANLARI DOLDURDU BİR İŞARET ÜLKENİN SONUNU GETİRİRDİ ADINA NE DİYELİM MİLİTAN DESEK DOGRUMU DOGRU BÖYLE KUTLAMA YAPILIRSA BÖYLEDE İSİM OLUR DAVULLA ZURNAYLA GÜLE OYNAYA YAPILSAYDI TEK KELİMEYLE AFFERİN DENİRDİ.
yazıklar olsunki bu gün bizi yünetenlerin arkdaşı olan çakıcı devleti milleti hiçe sayarak.insanları. tehdit ediyor.iç işleri bakanı yokmu başbakan adalet bakanı yokmu ya.bu ülkeyi yoksa bu örgüt liderlerimi yünwtecek vah türkiyem vshhh.ne oldu bu bizlere.
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