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Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olan Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı.

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Geçen yıl Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle Keskin T Tipi Cezaevi'ne nakledilen organize Alaattin Çakıcı, dün akşam rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gören Çakıcı'nın halen hastanede olduğu öğrenildi.

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Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı/ FotoğrafAlaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı/ Fotoğraf
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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı kırıkkale hastane

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