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Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

Alaattin Çakıcı bu sabah Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. (DHA)

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Alaattin Çakıcı sincan cezaevi

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