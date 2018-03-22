- ALAATTİN ÇAKICI LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 27 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde 33 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca , 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.