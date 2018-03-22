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Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 08:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi.

Çağatay KENARLI, İstanbul (DHA) - İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde 33 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca , 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.

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