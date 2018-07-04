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Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 09:57 | Son Güncelleme

Son olarak Karar Gazetesi yazarlarına yönelik tehditleriyle gündeme gelen, organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaattin Çakıcı’ya süresiz sağlık raporu verilmesinin ardından Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça görevden alındı Olayların akabinde Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar da görevden alınmıştı.

Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi hakkı verilen ve sağlık sorunlarından bahsedilen raporda, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça’nın da imzası vardı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise raporun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu duyurmuştu. Çakıcı’nın gazetecileri ölümle tehdit etmesinin ardından ortaya çıkan rapor büyük tepki çekmişti.

VEKALETEN ATAMA YAPILDI

Kırıkkale’de yayın yapan yerel İl gazetesinden Sedat Gençay’ın haberine göre il müdürü Güngüneş ve başhekim Akça görevden alındı.

Valilik görevden almaların ardından vekaleten atama yaptı.

Buna göre Güngüneş’in yerine Dr. Adem Yeni; Akça’nın yerine de başhekim yardımcısı Dr. İlhan Kuytak atandı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalık olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denilmişti:

Akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir”

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Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı Karar Gazetesi’ kırıkkale savcısı tekin akça

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
TERÖR SUÇLULARI HAPİSTE KRALLAR GİBİ YAŞIYORSA TÜRK MİLLİYETÇİSİ VATANSEVER BİR İNSAN OLAN ALAADDİN ÇAKICI DAHA FAZLASIYLA İLGİ VE ALAKAYA LAYIKTIR.
Nede olsa deliğikanlı adam.
bodokslular bu adamı görünce utansın gerçek reis
ülkeye bak...off offf biz ne günah işledik Allah'ım da bunların zamanına denk getirdin bizi..küfür de edemiyoz anasını satıyım..böyle yorumlar paklamıyor beni..
daha yeni başlıyoruz bunlar iyi günler devam devam
ülke Mafya ülkesine döndü !
bahçelide ziyaret etmişti bakalım o görevi bırakacak mı anca doktoru savcıyı ihraç edin sadece
Böyle sacma sapan doktor raporu ve görüş izni olamayacağı icin görevden almalar çok yerinde olmuş.Dünyanın hangi yerinde sabahtan aksama kadar mahkumlar istedikleriyle görüştürülüyor.
Rapor çakma ÇAKICI nın sağlık nedeniyle affı için düzenlenen bir belge
devletin; derinleri ☝???
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