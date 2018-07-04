Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Çakıcı’ya sınırsız ziyaretçi hakkı verilen ve sağlık sorunlarından bahsedilen raporda, Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça’nın da imzası vardı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise raporun bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu duyurmuştu. Çakıcı’nın gazetecileri ölümle tehdit etmesinin ardından ortaya çıkan rapor büyük tepki çekmişti.

VEKALETEN ATAMA YAPILDI

Kırıkkale’de yayın yapan yerel İl gazetesinden Sedat Gençay’ın haberine göre il müdürü Güngüneş ve başhekim Akça görevden alındı.

Valilik görevden almaların ardından vekaleten atama yaptı.

Buna göre Güngüneş’in yerine Dr. Adem Yeni; Akça’nın yerine de başhekim yardımcısı Dr. İlhan Kuytak atandı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Feramiş Ender Güngüneş ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Tekin Akça ile 6 uzman doktorun imzaladığı süresiz sağlık kurulu raporunda Çakıcı’da 16 farklı türde hastalık olduğu, altısının ölümcül risk taşıdığı belirtilerek şöyle denilmişti:

Akrabaları ve yakın arkadaşları ile haftanın 7 günü saat 09.00 ile 20.00 arasında hem sağlığı hem morali aynı zamanda helalleşme açısından bu zaman dilimleri arasında, istediği isimlerle, kişi, sayı adeti koymadan, kendisi için bu ziyaretler hastalıklarının kontrol edilebilmesi için ve morali açısından yeniden hayata bağlayabilir. Yine de her şeyi Allah bilir. Odasında her türlü açık görüş yapılabilir”

