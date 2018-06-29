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Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Tutuklu organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinin yazarları Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği ileri sürüldü.

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

AK Parti içindeki muhalif kanada yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin yazarları Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği ileri sürüldü. Çakır ve Mahçupyan 24 Haziran seçimlerinden önce AK Parti hükümetini eleştiren yazılar kaleme almıştı.

Karar gazetesi ve yazarları, Alaattin Çakıcı'nın tehditleriyle de gündemdeydi.

'BİR SÜRE GAZETEDE YAZMAMA KARARI ALDIK'

Odatv’nin haberine göre Etyen Mahçupyan, gazete yönetimi tarafından yazılarına son verilme gibi bir durumun olmadığını belirterek “Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” dedi.

Elif Çakır’ın da geçici bir süre yazmayacağını söyleyen Mahçupyan, “Diğer yazarları bilmiyorum. Herkesin kendi kararı” ifadelerini kullandı.

'ALAATTİN ÇAKICI'NIN AÇIKLAMALARININ PAYI VAR MI?' SORUSUNA YANIT

“Bu kararda, Alaattin Çakıcı’nın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının bir payı var mı” sorumuza ise Mahçupyan “Hayır, o konuyla alakası yok” yanıtını verdi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Müslümanlar piyasayla içli dışlı oldukları ölçüde dinlerine olan inançlarını yitirdi. Şimdi cemaatleri onlara siyasetin değerlerini aşılıyor. Bu iyi bir şey mi, evet uzun vadede iyi. Biraz meşakkatli olacak olsa da din siyasallaştıkça uhreviyetini, gizemini, cazibesini yitirecektir. Bu denli yalanın, sahtekârlığın, rüşvetin, yolsuzluğun, adaletsizliğin dinin bekası, kafirin cefası için takiye olduğu söylenemeyeceğine göre varsa bir bedeli islamcılar ödeyecek, aradan çıkacaklardır.
valla isterlerse devam etsinler haberci doye istedigini yazar istedigi gibi yon vermez dogru yerinde bir karar helal abi sana adın yetiyor valla
Yıllardır yazıyorsunuz, ama bir cümle nokta koymaya yetiyor. Noldu? Neyse artık evde yazarsınız, hem yazarsınız hemde okursunuz. Artık okur yazar oluyorsunuz. Gozunuz aydın
mafiaso ülkesi olduk. durmak yok yola devam
YALAKALIK DA BİR YERE KADAR DİMİ CANIM
Parti içindeki muhalif çevre değil, daha seçime girmeden kaybetmeyi başaran Abdullah Gül yandaşlarının gazetesidir karar...
Korku boyle bir sey 3.5, 3.5 :))
Devlet denen bir kurum var ise, mafya ne iş yapar !
adalete dayanmayan sistemler zalimdir.. mafyanın cüretkar olduğu devletler acizdir..
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