Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

AK Parti içindeki muhalif kanada yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinin yazarları Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği ileri sürüldü. Çakır ve Mahçupyan 24 Haziran seçimlerinden önce AK Parti hükümetini eleştiren yazılar kaleme almıştı.
Karar gazetesi ve yazarları, Alaattin Çakıcı'nın tehditleriyle de gündemdeydi.
'BİR SÜRE GAZETEDE YAZMAMA KARARI ALDIK'
Odatv’nin haberine göre Etyen Mahçupyan, gazete yönetimi tarafından yazılarına son verilme gibi bir durumun olmadığını belirterek “Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” dedi.
Elif Çakır’ın da geçici bir süre yazmayacağını söyleyen Mahçupyan, “Diğer yazarları bilmiyorum. Herkesin kendi kararı” ifadelerini kullandı.
'ALAATTİN ÇAKICI'NIN AÇIKLAMALARININ PAYI VAR MI?' SORUSUNA YANIT
“Bu kararda, Alaattin Çakıcı’nın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının bir payı var mı” sorumuza ise Mahçupyan “Hayır, o konuyla alakası yok” yanıtını verdi.
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