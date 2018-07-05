Alaattin Çakıcı’ya rapor krizi büyüyor!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı’nın ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi gören suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya “süresiz sağlık kurulu raporu” verilmesinin ardından raporu veren başhekim ve il sağlık müdürü de görevden alındı. MHP'nin ise “görevden almalarla” ilgili yetkililerden “gerekçe” beklediği öğrenildi. MHP kanadında, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Çakıcı ülkü ve ülke sevdalısıdır” sözleri anımsatılarak, “Çakıcı’ya sahip çıkacakları” yorumlarının yapıldığı belirtildi.

GEREKÇE İSTİYORLAR



Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Bahçeli, Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı’nın görevden alınmasının ardından Çakıcı’ya sahip çıkarak, “kendisinin Çakıcı’yı ziyaretinin ardından yapılan görevden almaya” tepki göstermişti. Çakıcı ile ilgili “Sayın Çakıcı’yı ziyaret etmemiz elbette bazı tartışmalara yol açmıştır. Bunu anlayış ve saygıyla karşılıyorum. Ancak bir ülküdaşımızdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir” görüşlerini de paylaşan Bahçeli, “Sayın Başsavcı’nın görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir” diyerek de görevden almayla ilgili bir açıklama beklediğini de açıkça belirtmişti. Ancak Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından Çakıcı ile ilgili içinde “Yine de Allah bilir” cümlesinin yer aldığı ve tıp alanında örgütlü sivil toplum kuruluşlarının “bilimsellikten uzak rapor” olarak değerlendirdikleri raporda imzası bulunan başhekim ve il sağlık müdürün de görevden alındı. Art arda gelen görevden almalar da MHP kanadında “rahatsızlık” uyandırdı. MHP’de, “Bahçeli’nin Çakıcı’nın ziyaretinden sonra gelişen görevden almalarla” ilgili “gerekçe” istendiği belirtildi.

