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Alaattin Çakıcı'ya kötü haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alaattin Çakıcı'ya kötü haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Alaattin Çakıcı imzası ile kamuoyuna duyurusu yapılan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik olarak tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 106/2-d maddesinde düzenlenen örgütün korkutucu gücünden istifade suretiyle ölümle tehdit, halk arasında korku, kaygı oluşturmak amacı ile tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlarından dolayı resen soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

İHA

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