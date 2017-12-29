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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 22:59 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı(32), İstanbul'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Olay, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kişiyle restoranda oturan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçtı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Adem Çakıcı'yı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otel ve restoranında delil araştırması yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ulan Alattin çakıcı dışarda olsaydı siz bunu yapabilirmiydiniz
SÖZDE OHAL VAR AMA HERKESTE SİLAHLA GEZİYOR
Racon kesmek yerine delikanlı gibi ekmeğinin peşinde olsa hiiiç kimse bulaşmaz kimbilir mafyayım diye kimin kuyruğuna bastı.
Babalar savaşı yeniden başladı demedi demeyin çok kan akar
Kim vurmuş ronaldinyomu
Son kabadayı alaattin çakıcının yeğeni bizim kardeşimizdir ona sıkılan mermi bize sıkılmıştır.
@demedideme01_2017 BABANIZ BİR Mİ
Darısı diğer MAFYA BOZUNTULARININ BAŞINA. Dürüst insandan mafya olmaz. Alayının sütü bozuk.
çok konuşmayın adam olun lan totoşlar
Su destisi su yolunda kırılır
iyi günlerde değiliz . ülkede silah taşımak cakmak taşıma gibi oldu. caydırıcı cezalara acil ihtiyac var.
layıgını bulmus
Asgari ücretten haber yapın millet açlık sınırında bırak mafyaları mynett gerçeklere dön acı gerçeklere
BUNLARIN HEPSİ TERÖRİSTTT BUNLARA ÖZENENLERDEE KAFİRRR VE TERÖRİSTTİRR
Su Tesdisi Su Yolunda Kırılır
sedat Peker yapmıştır
Geçmiş olsun . çok üzüldüm. Adem Kardeşim İyi olacaktır inşallah .
Ne güzel istanbul. sözde silahlanmada düşüşvar OHAL var zaten ruhsatveryonki yükseliş olsun. çok güzel bişey yapmış gibi övünülüyor birde. bakalım yeni istanbul nasıl olcak
akşam işinden evine elinde 2 ekmek dönerken vurulmadi heralde
Bırakın bu belleşçi cahiller birbirini yesin...SİLAHSIZ TUVALETE GİTMEYE CESARET ETMEYEN KORKAK BEDAVACILAR.......
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