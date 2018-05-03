Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Sarallar çetesinin erbaşlarından olan Alaattin Saral, akşam saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Eyüp’te yakalanarak gözaltına alındı.

Sarallar,Türkiye’nin en büyük suç örgütlerinden biridir. Hüseyin Saral, Grubu’nun eski lideridir. Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz’den çıkan en büyük mafya babalarından birisidir. Yeraltı dünyasında ‘Hüseyin Ağa’ olarak da bilinmektedir. Sarallar suç örgütü doyası oldukça kabarıktır.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI



Sedat Şahin grubu ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek," "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak," "Kasten adam öldürme," "Kasten adam öldürmeye teşebbüs," "Yağma," "Yağma amaçlı tehdit," "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek," "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.