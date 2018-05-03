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Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:34 | Son Güncelleme

23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, kafasından vurulan eczacı Kemal Sitoçi cinayetiyle ilgili aranan Alaattin Saral yakalandı. Alaattin Saral'ın yakalanmasıyla birlikte vatandaşlar Sarallar kimdir, nerelidir? Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı. Peki Sarallar kimdir, nerelidir? Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Sarallar ile ilgili tüm detaylar...

Alaattin Saral kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Sarallar kimdir, nerelidir?

Sarallar çetesinin erbaşlarından olan Alaattin Saral, akşam saatlerinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Eyüp’te yakalanarak gözaltına alındı.

Sarallar,Türkiye’nin en büyük suç örgütlerinden biridir. Hüseyin Saral, Grubu’nun eski lideridir. Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz’den çıkan en büyük mafya babalarından birisidir. Yeraltı dünyasında ‘Hüseyin Ağa’ olarak da bilinmektedir. Sarallar suç örgütü doyası oldukça kabarıktır.

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YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Sedat Şahin grubu ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek," "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak," "Kasten adam öldürme," "Kasten adam öldürmeye teşebbüs," "Yağma," "Yağma amaçlı tehdit," "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek," "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede Sarallar'ın lideri olarak gösterilen Alaattin Saral hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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Türkiye’deki en kanlı çatışmaları Sedat Şahin ve Hüseyin Saral arasında yaşanmıştır. 2000’li yılların ortalarında düzenlenen çeşitli operasyonlarda 5.000 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu 5.000 kişi arasında Asker, Polis, Bürokrat ve İşadamı olmak üzere birçok önemli ismin olduğu gazetelere yansıdı. Bu süreç içerisinde kısa süre tutuklu kalan Saral sonrasında serbest bırakılmıştır.


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