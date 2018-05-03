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Alaattin Saral yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, kafasından vurulan eczacı Kemal Sitoçi cinayetiyle ilgili aranan Alaattin Saral yakalandı.

Alaattin Saral yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Saral'ın Eyüp'te bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Sedat Şahin grubu ve Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında şüpheliler hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek," "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak," "Kasten adam öldürme," "Kasten adam öldürmeye teşebbüs," "Yağma," "Yağma amaçlı tehdit," "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye azmettirmek," "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede Sarallar'ın lideri olarak gösterilen Alaattin Saral hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

AA

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