Alabalık yumurtaları markalanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" kapsamında, alabalık yumurtalarının markalanması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi çerçevesinde üretim ve tabiata salım çalışmalarının, "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla ülke genelinde uygulanan proje kapsamında 2014 yılında markalama ve izleme çalışması başlatıldığını anımsatan Taş, bu çalışmalarda geçen yıl farklı bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Taş, markalama ve izleme çalışmasının bir üst basamağının, "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" olduğuna işaret ederek, "Trabzon'daki Altındere Tabii Alabalık Üretim İstasyonu'nda mevcut damızlık balıkların bireysel olarak markalanması ve çiftleştirilen bireylerin tek tek belirlenmesi, akrabalık üretimi ve dolayısıyla genetik sürüklenme ihtimalinin ortadan kaldırılması maksadıyla yeni bir bilimsel çalışma başlatıldı." dedi.