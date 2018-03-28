HABER

Alabalık yumurtaları markalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" kapsamında alabalık yumurtalarının markalanması amacıyla çalışma yürütülüyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Taş: - "24 ay sürecek proje tamamlandığında her anaç balıktan üretilen yumurtaların hangi tarihte, hangi dolapta kuluçkalandığı, hangi havuzda büyüdüğü gibi bilgiler elde edilebilecek"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uygulanan "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" kapsamında, alabalık yumurtalarının markalanması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi çerçevesinde üretim ve tabiata salım çalışmalarının, "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde devam ettiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla ülke genelinde uygulanan proje kapsamında 2014 yılında markalama ve izleme çalışması başlatıldığını anımsatan Taş, bu çalışmalarda geçen yıl farklı bir aşamaya gelindiğini ifade etti.

Taş, markalama ve izleme çalışmasının bir üst basamağının, "Alabalık Yetiştiriciliğinde Damızlık Stok Yönetimi ve Yumurta-Larva Kalitesi Ar-Ge Projesi" olduğuna işaret ederek, "Trabzon'daki Altındere Tabii Alabalık Üretim İstasyonu'nda mevcut damızlık balıkların bireysel olarak markalanması ve çiftleştirilen bireylerin tek tek belirlenmesi, akrabalık üretimi ve dolayısıyla genetik sürüklenme ihtimalinin ortadan kaldırılması maksadıyla yeni bir bilimsel çalışma başlatıldı." dedi.

Projenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinin iş birliğinde yürütüldüğüne dikkati çeken Taş, şunları kaydetti:

"24 ay sürecek proje tamamlandığında her anaç balıktan üretilen yumurtaların hangi tarihte, hangi dolapta kuluçkalandığı, hangi havuzda büyüdüğü gibi bilgiler elde edilebilecek. Ayrıca büyüme ve gelişiminin nasıl olduğu, sağlık bilgisinin ne olduğu ve hangi tarihte akarsulara salındığı ve salındığı yerin koordinatları bilgisine de ulaşılabilecek. Proje, taşıdığı ekolojik turizm ve olta balıkçılığı potansiyeli yüksek olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nin kolları, Ayder Yaylası ve Çat Vadisi'nde uygulanıyor. Bu alanlar tabii alabalık yavrusu ile uzun süredir destekleniyor."

Taş, proje kapsamında elde edilecek yavruların da aynı bölgelere salınacağını belirterek, "Balıklandırma faaliyetlerinin bilimsel zeminde sürdürülebilir olmasını sağlamak, böylece olta balıkçılığının artarak orman köylüsünün kalkınmasının hedeflendiği projede, ilerleyen aşama olarak markalama-izleme çalışmasının bir sonraki evresine geçilerek her bir damızlığa ait yavruların bireysel izleme çalışmalarına hazırlık yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski futbolcunun korkunç ölümü!Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını! Meral Akşener’in peşine düşen CHP kaçkını!
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alabalık yumurtaları markalanıyor DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İlginizi Çekebilir

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Diğer Haberler
Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.