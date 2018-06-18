Alabora olan bottakileri kurtarmak isterken canından oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü'nde alabora olan bottaki 6 kazazedeyi kurtarmaya çalışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hirfanlı Baraj Gölü'nde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu bot alabora oldu. Suda bota tutunarak hayatta kalmaya çalışan kazazedeler bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

İmdat çağrısına kayıtsız kalmayan bir kişi, yanına aldığı iki boş bidonla yüzerek alabora olan botta kurtarılmayı bekleyenlerin yanına ulaştı.

Bidonları bıraktıktan sonra yeni bidonlar almak için kıyıya yönelen bu kişi, bir süre sonra suyun içinde çırpınarak gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan yardım ve sağlık ekibi ile köylüler başka bir tekne ile hızlıca bota erişerek önce buradaki kazazedeleri kurtardı.

Ekipler daha sonra kazazedeleri kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişiye ulaştı. İsminin Levent Oral (50) olduğu belirlenen vatandaş, ilk müdahalenin ardından kıyıya çıkarıldı ve Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Oral, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Göl kıyısında güvenlik tedbiri alan jandarma ekibi, olayla ilgili inceleme başlattı.

