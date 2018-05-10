HABER

Alacabel'de dolu ulaşımı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki karayolu Alacabel mevkisinde etkili olan dolu ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, şiddetini artırarak yerini doluya bıraktı.

Yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Doluya hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayrıca Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, Marangozlar Kavşağı'nda tırların geçişine bir süre izin vermedi.

Etkili olan dolunun ardından ulaşıma kapanan yolda karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bir süre sonra trafiğe açılan yolda, sürücülerin kontrollü olarak geçişine izin veriliyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdıAfyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırdı
İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları!İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları!
Trump'tan flaş İran kararıTrump'tan flaş İran kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alacabel dolu Konya

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

İsmail Saymaz artık Gece Görüşü programında yer almayacak

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

Faciadan dönüldü! Şırnak- Hakkari karayolunda büyük heyelan

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.