Alacabel'de etkili olan 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA-Konya Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, bir anda etkili olan kar ve dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
Antalya-Konya karayolunun Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, akşam saatlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa sürede karayolunu beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları yaparken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.
FOTOĞRAFLI
Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu
Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!
Konya'da mayıs ayında kar sürprizi
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum