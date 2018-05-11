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Alacabel'de etkili olan 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 01:42 | Son Güncelleme

ANTALYA-Konya Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, bir anda etkili olan kar ve dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Alacabel'de etkili olan 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA-Konya Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, bir anda etkili olan kar ve dolu yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı.
Antalya-Konya karayolunun Akseki’ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde, akşam saatlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa sürede karayolunu beyaz örtüyle kaplayan yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri ise bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları yaparken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

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Alacabel'de etkili olan 'kar' nedeniyle araçlar yolda kaldı

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